sportfair

: Regalo d'addio per la Ferrari, Raikkonen vince ad Austin spezza il digiuno di vittorie: festa rimandata per Hamilto… - Sport_Fair : Regalo d'addio per la Ferrari, Raikkonen vince ad Austin spezza il digiuno di vittorie: festa rimandata per Hamilto… - R_Hawkeye : Kimi ?? il miglior regalo d'addio, supermeritato #USGP - mononofu1899 : @SevenUp89 @frln86 @macho_morandi @krull1982 @NandoPiscopo1 Hai ragione, yonghi come regalo d’addio ci ha portato G… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Kimitrionfa ad: speciale vittoria del finlandese dellaal Gp degli Stati Uniti, Vettel ci mette una pezza. Festa rimandata per Hamilton Il weekend di gara disi prospettava entusiasmante ed appassionante e così è stato. Un fine settimana che ha remato contro Sebastian Vettel sin dal venerdì di prove libere, nel quale il tedesco è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato le bandiere gialle nelle Fp1. Un brutto colpo per lanel primo match point di Lewis Hamilton. Alla partenza del Gp degli Stati Uniti, tutti isti hanno sorriso ed esultato per la splendida manovra di Kimi, che si è subito preso la testa della corsa, piazzandosi davanti a Lewis Hamilton. Una gioia durata pochissimi secondi, perchè Vettel, a causa di un errore, è stato protagonista di un contatto con Ricciardo che ha causato un ...