Il "di cittadinanza" non dovrà essere richiesto dai cittadini, ma sarà loa individuare chi ne ha diritto. Lo ha detto il vice ministro all' Economia, Laura Castelli parlando dal palco del raduno M5s a Roma, assieme a Nunzia Catalfo,presidente della Commissione Lavoro al Senato, considerata la 'madre' del "di cittadinanza". Per ogni cittadino ci sarà uno sportello di riferimento, ha spiegato Catalfo. Si potrà accedere al sistema informativo dal computer o dal telefonino per fare la ricerca del lavoro.(Di domenica 21 ottobre 2018)