Razer Basilisk - recensione

eurogamer

: Leve di marketing e di sensibilità #Razer #recensione - Eurogamer_it : Leve di marketing e di sensibilità #Razer #recensione -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Con il catalogo a disposizione per quanto riguarda le periferiche gaming dedicate ai giocatori PC,potrebbe anche permettersi di non lanciare nulla per chissà quanto tempo. Praticamente ogni genere di giocatore è coperto a seconda delle caratteristiche tecniche, delle necessità, e in qualche caso persino della tipologia di mano utilizzata. Da qualche tempoha messo sul mercato il mouse, proposto specificamente per il genere degli sparatutto con la dicitura FPS Gaming Mouse. La forma delè piuttosto convenzionale e se non fosse per l'ampio poggiapollice sul lato sinistro, si direbbe quasi anonimo. Al solito gli elementi distintivi non si notano alla prima occhiata visto che risiedono sotto il cofano (il sensore) e nelle capacità del software.Ilè infatti un mouse solo per destrorsi dotato, oltre ai due pulsanti principali, di altri cinque tasti ...