Rally | 42° Trofeo Maremma – Successo per Michele Rovatti e Valentina Catone sulla Peugeot

(Di domenica 21 ottobre 2018), in coppia con, al loro esordio207 S2000, vincono il 42°Il pisano, in coppia con la bolognese, al loro esordio con una207 S2000, hanno vinto oggi il 42°, la gara che ha anche assegnato il titolo del Campionato Regionale Aci Sport di2018. Un plateau di ricco di qualità sia di piloti che di vetture ha caratterizzato l’evento organizzato dallaCorse 2.0, un fattore che ha avvalorato maggiormente l’alloro conquistato dal pilota di San Miniato, alla guida di una vettura più datata (anche “aspirata” contro le “turbo” di categoria R5) di quelle che si è trovato ad affrontare, oltre che appunto avendola guidata qui per la prima volta dopo anni ed anni di trazioni anteriori. Partito ieri sera con il quinto tempo assolutoprova speciale “spettacolo” ...