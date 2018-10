Rai Way lascia il parco | sarà la sede del museo della televisione italiana?

Piazza Affari : luce verde per Rai Way : Seduta decisamente positiva per Rai Way , che tratta in rialzo del 2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rai Way ...

Piazza Affari : accelera Rai Way : Protagonista Rai Way , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,17%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza ...

Piazza Affari : sell-off per Rai Way : Aggressivo ribasso per Rai Way , che passa di mano in perdita del 2,11%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un ...

TIM - Rai Way presenta offerta vincolante su Persidera : Rai Way ha sottoposto ai soci di Persidera , controllata da TIM al 70% e da Gedi al 30%, un'offerta vincolante, soggetta a talune condizioni, per l'acquisizione dell'infrastruttura di rete e delle ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Rai Way : Seduta decisamente positiva per Rai Way , che tratta in rialzo del 2,07%. Il movimento di Rai Way , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo ...

EMPIRE STATE/ Su Rai 2 il film con Dwayne Johnson e Liam Hemsworth (oggi - 10 settembre 2018) : EMPIRE STATE, il film thriller in onda su Rai 2 oggi, lunedì 10 settembre 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Liam Hemsworth, Michael Angarano, alla regia Dito Montiel. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Invito all'acquisto per Rai Way : Chiusura del 31 agosto Ottima performance per Rai Way , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , che ha chiuso in rialzo del 2,42%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono ...

I cavalieri del nord ovest/ Su Rai Movie in onda il film di John Ford con John Wayne (oggi - 28 agosto 2018) : Su Rai Movie va in onda il film I cavalieri del nord ovest diretto da John Ford con nel cast lo straordinario attore John Wayne nel solito western dotato anche di grande qualità.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:26:00 GMT)