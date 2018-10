Raf Tozzi - due giganti del pop italiano insieme con un singolo e un tour

allmusicitalia

: E il 30 novembre esce la raccolta “RAF TOZZI”, con le nostre canzoni rimasterizzate e una nuova versione di “Gente… - RafRiefoli : E il 30 novembre esce la raccolta “RAF TOZZI”, con le nostre canzoni rimasterizzate e una nuova versione di “Gente… - IlMondoDiAllie : RT @IlMattinoFoggia: La notizia: @RafRiefoli e @UmbertoTozzi di nuovo insieme, seguendo anche il richiamo delle comuni radici daune https:/… - Milanodascoprir : Il brano inedito “COME UNA DANZA” Raf @RafRiefoli Umberto Tozzi Official @Umberto Tozzi (Friends &Partners/Artist… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) ...non so quando ma so che arriverà Come una danza nella notte lentamente crescerà Come una danza nella notte lentamente crescerà hei hei! L'amore ha la sua importanza! Non è un algoritmo né una scienza ...