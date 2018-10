Quella legge voluta dal Cav vero salvagente per i debitori

ilgiornale

: Con la legge #ElezioniPulite approvata alla Camera saniamo ingiustizia epocale per i nostri giovani soprattutto del… - NicolaMorra63 : Con la legge #ElezioniPulite approvata alla Camera saniamo ingiustizia epocale per i nostri giovani soprattutto del… - ricpuglisi : Di Maio denuncia alla Procura della Repubblica per TESTO MANIPOLATO del decreto legge su #PaceFiscale mandato al Qu… - Linkiesta : La visione dell’Italia che questa legge finanziaria disegna è quella di un paese mediocre e straccione, dove si pen… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Una persona non riesce più a pagare il mutuo. Cerca un accordo con la banca che, per tutta risposta, mette la casa all'asta e incassa lasciando il mutuatario nei debiti e nella disperazione.Una scena vista migliaia di volte; un meccanismo perverso che ora è destinato a terminare. Lo evidenzia la sentenza della seconda sezione civile del tribunale di Busto Arsizio. È la storia di una donna - la chiameremo Stefania - che si trova travolta dai debiti. Racconta il suo avvocato Claudio Defilippi: "I debiti ammontavano a quasi 400mila euro, tra mutuo, cartelle esattoriali e spese di condanna per vari ricorsi persi. Quando alcuni creditori hanno iscritto ipoteca sul suo immobile, abbiamo cercato un accordo con la banca mutuataria, facendo istanza di3 sul sovraindebitamento con l'accordo tra i creditori".La3, introdotta nel 2012, è ad ora l'unico reale cuscinetto contro la crisi ...