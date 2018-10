Quando Ratzinger avvisava | La lobby gay mina la Chiesa

ilgiornale

: @catenaaurea66 Ristabilisco rispettose distanze quando lei parla ex cathedra, madame. ?? - blutharsch73 : @catenaaurea66 Ristabilisco rispettose distanze quando lei parla ex cathedra, madame. ?? - laura_api : RT @dCarloDeMarchi: 'E chi mai potrebbe affermare di non avere bisogno di essere sopportato, anzi sorretto dagli altri?' (#Ratzinger). Una… - VillaLaCollina : Cardinale Ratzinger aveva messo in guardia un eventuale comportament futuro di un Papa che avrebbe potuto rovinare… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) C'è unagay nellache, in combutta con i movimenti gay esterni, sta lavorando per sovvertire l'insegnamento dellasulla omosessualità. Era il 1986l'allora cardinale Josephavvertiva del pericolo incombente. Sembrava fuori dal mondo allora una denuncia di questo genere, ma dopo oltre trent'anni bisogna riconoscere cheaveva pienamente ragione. Ci riferiamo alla Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali della Congregazione per la Dottrina della Fede, allora presieduta appunto dal cardinale.La lettera affronta il tema dal punto di vista teologico, biblico e pastorale, improntata all'accoglienza delle persone nella verità. Ma a un certo punto afferma: "Tuttavia oggi un numero sempre più vasto di persone, anche all'interno della, esercitano una fortissima pressione per portarla ad accettare la condizione ...