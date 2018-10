Pubblicità senza Egonu e Sylla | scoppia la polemica

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Come vedere TVTAP PRO senza Pubblicità su TV Box Android e Amazon Fire TV Stick : TVTAP PRO è l’app gratuita per vedere tantissimi canali in streaming ma è piena di pubblicità. Ecco la versione da installare per non visualizzare nessun annuncio pubblicitario su TV Box Android e Fire TV Stick Come vedere TVTAP PRO senza pubblicità su TV Box Android e Amazon Fire TV Stick AGGIORNAMENTO 14 OTTOBRE 2018 TVTAP, […]

Come vedere TVTAP PRO senza Pubblicità su Smartphone e Tablet : TVTAP PRO è l’app gratuita per vedere tantissimi canali in streaming ma è piena di pubblicità. Ecco la versione da installare per non visualizzare nessun annuncio pubblicitario su Smartphone e Tablet Come vedere TVTAP PRO senza pubblicità su Smartphone e Tablet AGGIORNAMENTO 14 OTTOBRE 2018 TVTAP, la spettacolare applicazione Android per vedere oltre 3000 canali […]

Apple acquista Shazam e annuncia che da ora sarà senza Pubblicità - ma cosa c’è veramente dietro? : Apple ha acquistato Shazam, questa è la notizia principale ed ufficiale che conferma tutti le indiscrezioni trapelate in rete nei giorni scorsi. L’altra novità, importante soprattutto per gli utenti, è che da ora Shazam sarà senza pubblicità. Infatti la stessa Apple ha annunciato la rimozione di tutti gli annunci e le pubblicità all’interno dell’applicazione, sia per gli utenti iOs, sia per gli utenti Android. Una bella notizia ...

Pubblicità Dash - è polemica sul web per la presenza di Totti ed un presunto messaggio subliminale a favore del PD : ... con Francesco Totti come protagonista, è divenuta pretesto per le proteste di alcuni solerti consumatori, capaci di individuare nella Pubblicità del propodotto POD, che esiste in tutto il mondo, un ...

La Piazza - Conte : "Difenderei la Lega Un canale Rai senza Pubblicità" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

In Onda - Luca Telese vs Rete4 : «Hanno dovuto fare una onlus senza Pubblicità per inseguirci» : Luca Telese Volano coltelli tra La7 e Rete4. E a scagliarli è proprio lui: Luca Telese. Ieri sera il conduttore di In Onda non si è trattenuto e, poco prima di lanciare la pubblicità, ha rifilato una stilettata polemica a Mediaset che con Barbara Palombelli ed il suo Stasera Italia ha deciso di competere apertamente con il canale terzopolista. Poco prima di andare in break, il giornalista cagliaritano ha affermato: “Pochi istanti di ...

Il premier a La Piazza : "Farei il difensore della Lega Un canale Rai senza Pubblicità. Il 3% numero scientifico" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

FM World permette di ascoltare tutte le stazioni radio italiane gratuitamente e senza Pubblicità : FM World è un'applicazione che permette di ascoltare gratuitamente tutte le stazioni radio italiane in live streaming e di rimanere aggiornati sulle ultime novità che riguardano il mondo delle radio. L’interfaccia semplice ed immediata offre la possibilità di navigare fra le stazioni radio oppure di ascoltare un’anteprima di cosa sta trasmettendo ogni emittente. L'articolo FM World permette di ascoltare tutte le stazioni radio italiane ...

Crollo del ponte a Genova : la Rai senza Pubblicità per un giorno. Ma a che serve? I funerali in diretta su Rai1 : Il ponte crollato a Genova Rai senza pubblicità. In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, la Rai per l’intera giornata di sabato 18 agosto non trasmetterà spot pubblicitari su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital). Una decisione che vuole essere di impatto ma che ci appare totalmente inutile. La rinuncia degli spot per un’intera giornata su tutti i canali ...