Provinciali Trentino Alto Adige | a Bolzano affluenza in calo

Elezioni Provinciali in Trentino : alle 11 affluenza al 14 - 44% - : Dalla prima rilevazione è risultato che il comune con più votanti è Castel Condino, 25,67%,. Il seggio finora meno affollato invece quello di Cloz, 8,46%,. Nella provincia di Trento, urne aperte fino ...

Elezioni Provinciali in Trentino - l'affluenza al 14 - 44% : Sono stati 61.997 i votanti su 429.378 elettori. l'affluenza complessiva nelle precedenti provinciali del 2013 alla conclusione del voto era stata del 62,82% e alle politiche del 2018 del 79,61% -

Elezioni Provinciali : in Trentino alle 11 affluenza al 14 - 44% : TRENTO. L'affluenza alle urne per le Elezioni provinciali in Trentino alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, è del 14,44% , cioè di 61.997 votanti su 429.378 elettori. L'affluenza ...

Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri Provinciali : I seggi sono aperti fino alle 21 a Bolzano e fino alle 22 a Trento: ci si aspetta che cambino gli equilibri politici della regione The post Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri provinciali appeared first on Il Post.

Elezioni Provinciali in Trentino Alto Adige : Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi aprono alle 6 e si vota fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 ...

Elezioni Provinciali in Trentino Alto Adige : ecco come si vota : Domenica 21 ottobre si vota a Trento e Bolzano per rinnovare i rispettivi consigli provinciali. Sono quasi 850mila gli elettori chiamati alle urne che dovranno scegliere 35 consiglieri per provincia. ...

Provinciali - al voto Trentino Alto Adige : 9.00 Oggi le elezioni Provinciali di Trentino e Alto Adige, che rappresentano quasi un test nazionale e che,dunque, hanno visto la partecipazione nei giorni scorsi di leader politici nazionali come Salvini, Berlusconi, Gentiloni. Sono chiamati a votare circa 800.000 cittadini per eleggere 35 consiglieri. Distinte le operazioni di voto tra Alto Adige e Trentino: in provincia di Bolzano seggi aperti dalle 7 alle 21, in quella di Trento dalle 6 ...

Elezioni Provinciali Trentino 2018 : il 21 ottobre al voto le province di Trento e Bolzano - : Undici candidati alla presidenza della provincia di Trento, mentre 14 liste si contenderanno i seggi di quella di Bolzano: le due province vanno alle urne con sistemi e orari diversi, dopo una ...