Provinciali in Alto Adige | in calo l’Svp | team Köllensperger del fuoriuscito M5S al

Elezioni Provinciali in Trentino e Alto Adige - l’avanzata della Lega e del dissidente grillino : Era quello che aveva più da perdere e più di altri ha perso. Nelle Elezioni del consiglio provinciale, Svp, il partito locale che tradizionalmente rappresenta i gruppi linguistici tedesco e ladino in Alto Adige, scende al 41,9%. Rimane prima formazione politica, ma con una netta perdita di voti (10 punti percentuali) a favore della crescita della Lega che, nei quartieri popolari di Bolzano, sfiora il 30% diventando il primo partito. In Trentino ...

Elezioni Provinciali in Alto Adige : vince Svp - Lega primo partito a Bolzano : Il partito Svp Südtiroler Volkspartei vince le Elezioni in Alto Adige con il 41,9%, pari a 119.108 voti e 15 seggi, secondo i dati provvisori forniti dalla Centrale Elettorale della Provincia di...

Provinciali in Trentino Alto Adige : a Bolzano affluenza cala - sale a Trento : affluenza alle urne in aumento , +1,23%, in Trentino e in calo , -3,8%, in Alto Adige nelle elezioni Provinciali. L'affluenza nella provincia di Bolzano è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il ...

Provinciali Alto Adige : vittoria dell'Svp - exploit dell'ex M5s Koellensperger - Lega primo partito a Bolzano : In Alto Adige la Svp cala ma non crolla, scende infatti dal 45,7% al 41,7% e resta il primo partito. exploit invece della lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che ora è la seconda forza ...

Provinciali Trentino Alto Adige - a Bolzano affluenza in calo : Chiuse le urne in Trentino Alto Adige per le elezioni Provinciali. L'affluenza in Alto Adige è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il dato definitivo nel 2013, quando le urne erano rimaste aperte ...

Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri Provinciali : I seggi sono aperti fino alle 21 a Bolzano e fino alle 22 a Trento: ci si aspetta che cambino gli equilibri politici della regione The post Oggi in Trentino-Alto Adige si votano i consiglieri provinciali appeared first on Il Post.

Elezioni Provinciali in Trentino Alto Adige : Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi aprono alle 6 e si vota fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 ...

Elezioni Provinciali in Trentino Alto Adige : ecco come si vota : Domenica 21 ottobre si vota a Trento e Bolzano per rinnovare i rispettivi consigli provinciali. Sono quasi 850mila gli elettori chiamati alle urne che dovranno scegliere 35 consiglieri per provincia. ...