Province Trento e Bolzano al voto oggi

Questa mattina, alle 6 in Trentino (fino alle 22) e alle 7 in Alto Adige (fino alle 21),si apriranno le urne per rinnovare il governo delle dueautonome più a nord d'Italia: quella die quella di. Alquasi 850mila persone, 417.968 in Alto Adige e 429.769 in Trentino. Il risultato che uscirà dalle urne dei 1.046 seggi dislocati in Trentino Alto Adige ( 495in territorio altoatesino e 551in quello trentino) sarà una importante verifica anche per il governo nazionale.(Di domenica 21 ottobre 2018)