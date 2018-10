Privacy sul web | dispiace deludere ma il ‘Do Not Track’ non serve a nulla

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018) La riservatezza della nostra navigazione online è e rimane una chimera. Chi pensa di essere blindato, sbaglia. E a commettere questo errore sono davvero tanti, anche grazie alla “complicità” di meccanismi di sicurezza che promettono garanzie, protezione, tutela. L’inserimento della funzione “Do Not Track” (non tracciare) all’interno dei software di navigazione in Rete ha ingenerato un clima di estrema rilassatezza: gli utenti, convinti di poter fare affidamento sul browser, non hanno preso in considerazione l’ipotesi che qualcosa potesse non andare come previsto. L’opzione “DNT” invia al sito che si sta per visitare una richiesta invisibile per conto dell’utente: qualcuno ha scoperto che quel flebile “fai finta di non vedermi” o ancor più sommesso “non schedare il mio passaggio” non sortisce l’effetto desiderato. In pratica il “Do Not Track” nono, a voler essere ...