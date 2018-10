Privacy and Security in Social Media con la Polizia Postale

Scandalo Privacy anche per Google - messi a rischio i dati di 500mila persone : Dopo Facebook tocca a Google trovarsi accusata di aver messo a rischio la privacy dei propri utenti. La pietra dello Scandalo si chiama Google+, un social network creato diversi anni fa con la speranza di contrastare Facebook ma mai davvero decollato. Secondo un articolo del Wall Street Journal, confermato dall’azienda, per un errore informatico sono stati esposti i dati di circa mezzo milione di persone. Il problema è che gli sviluppatori ...

La Privacy “in vacca” di Crozza-Leognez - il figlio di Ferragni e Fedez : “Meglio essere figlio di Landini” : Maurizio Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni, a Fratelli di Crozza, sul Nove: “La mamma mi avverte quando inizia la diretta Facebook”. Ma la privacy “in vacca” è gratis (i genitori hanno detto di non ricevere soldi per le foto e i video in cui compare Leone). Ma Leognez-Crozza non la prende bene. Video Nove L'articolo La privacy “in vacca” di Crozza-Leognez, il figlio di Ferragni e Fedez: ...

Ghostery Privacy Browser : Navigare senza lasciare traccia su Android ed iOS : Ghostery, nota estensione per i Browser più comuni, è disponibile anche come app per Android ed iOS permettendo una navigazione anonima e senza pubblicità Ghostery Privacy Browser: Navigare senza lasciare traccia su Android ed iOS Ghostery, la nota estensione per il Browser Chrome e Firefox che permette di non essere tracciati quando navighiamo su internet, è […]

