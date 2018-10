Finale Mondiali volley 2018 : oggi Brasile-Polonia (30 settembre). Programma - orario d’inizio e come seguirla in tv. Usa-Serbia per il 3° posto : oggi domenica 30 settembre si giocherà Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una sfida pirotecnica, un atto conclusivo inatteso alla viglia ma che sicuramente regalerà grande spettacolo e non mancheranno le emozioni. Nel capoluogo piemontese si disputerà dunque la rivincita dell’atto conclusivo di quattro anni fa quando i biancorossi fecero festa davanti al proprio pubblico ...

Volley - Mondiali 2018 : oggi le semifinali! USA favoriti sulla Polonia - il Brasile sfida la Serbia per la quinta finale consecutiva : Siamo arrivati al momento clou dei Mondiali 2018 di Volley maschile, oggi si giocano le semifinali al Pala Alpitour di Torino. Purtroppo non ci sarà l’Italia che è stata eliminata dopo aver subito due nette lezioni da Polonia e Serbia, nel capoluogo piemontese andranno in scena due partite che si preannunciano particolarmente avvincente e appassionanti aperte a ogni risultato. Brasile vs Serbia (ore 17.00): I verdeoro sono riusciti ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Brasile vale il primo posto - l’Italia cerca l’impresa con la Polonia. Chi vola in semifinale? Le partite di oggi : oggi si conclude la terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, al Pala Alpitour di Torino si giocano gli ultimi due incontri che definiranno il quadro delle semifinali in programma domani sempre nel capoluogo piemontese. USA e Brasile hanno già conquistato l’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta grazie alla doppia vittoria ottenuta sulla Russia, dunque le due formazione si sfideranno per il primo posto nel girone in uno scontro ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia - Campioni d’Europa spalle al muro! Polonia-Serbia - l’Italia osserva interessata : le partite di oggi : La terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile entra nel vivo al Pala Alpitour di Torino, oggi si giocheranno due partite che potrebbero essere decisive nella corsa verso le semifinali. L’Italia osserva un turno di riposo ma lo spettacolo si preannuncia ugualmente succulento nel capoluogo piemontese. USA vs RUSSIA (ore 17.00, Pool I a Torino): I Campioni d’Europa sono già spalle al muro dopo la dolorosa sconfitta di ieri ...

Volley - Mondiali 2018 : si chiude la seconda fase - chi volerà alla Final Six? Russia favorita - Polonia e Francia per l’ultimo posto : le partite di oggi : oggi domenica 23 settembre si conclude la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, si definisce il quadro delle squadre qualificate alla terza fase. Ci sono solo sei posti per la Final Six in programma al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, ultimo ostacolo prima delle semiFinali. Italia, USA, Brasile e Serbia sono già certe di avere staccato il pass per gli atti conclusivi della rassegna iridata: la corazzata a stelle e ...

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : IRAN vs POLONIA , ore 19.30, Pool D a Varna, : Scontro diretto per il primo posto: i persiani blinderebbero il primato in caso di clamorosa vittoria, i Campioni del Mondo lo ipotecherebbero ma poi ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo del Brasile e della Russia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. EGITTO vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): L’Olanda è la grande rivelazione di questi Mondiali, ha sconfitto le corazzate Francia e Brasile e ora ha addirittura la chance di chiudere in ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia - big match stellare! Torna l’Italia e guarda Slovenia-Belgio - Brasile e Polonia cercano risposte : le partite di oggi : oggi sabato 15 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida l’Argentina, il big match USA-Russia, gli impegni di Brasile e Polonia oltre che della Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CANADA vs CINA (ore 16.00, Pool B a Ruse): Dopo aver sconfitto Olanda ed Egitto, non senza ...

Volley - Mondiali 2018 : big match Brasile-Francia - torna l’Italia! Polonia - USA e Serbia in scioltezza : le partite di oggi : oggi giovedì 13 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il secondo incontro dell’Italia attesa dal Belgio, il big-match Brasile-Francia, il ritorno in campo delle altre big Polonia, USA e Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. EGITTO vs CANADA (ore 16.00, Pool B a Ruse): Sulla carta sfida senza storia con il Canada che va ...