livornopress

: Polemica a sinistra per Grasso a Livorno - Livornopress - notizie livorno - LivornoPress : Polemica a sinistra per Grasso a Livorno - Livornopress - notizie livorno - SI_sinistra : RT @GiadaStefana: Ieri sera sono intervenuta all'assemblea di #LiberieUguali, come sempre sono stata schietta e anche un tantino polemica,… - AlePupi4 : @Sary8686 Non voglio fare polemica, ma a parlare del colore della pelle di queste ragazze, in questi giorni, è stat… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Per questo, le nostre porte resteranno aperte a chi assumerà posizioni radicali e popolari, di reale e non fittizio rinnovamento, nel contenuto così come nella proposta politica, ivi incluso Art.1 ...