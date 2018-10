Pioggia e vento | danni nel Bolognese

Meteo - maltempo in arrivo su tutta l’Italia : temperature giù di 10 gradi - Pioggia e vento : Freddo e pioggia arrivano sull'Italia, dove è previsto un peggioramento delle condizioni Meteo, accompagnato da un sensibile calo delle temperature dovuto ad una ondata di aria gelida che spinge dall'Est Europa: ecco le regioni dove sono previsti temporali e neve.Continua a leggere

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico sconvolgono il clima di Ottobre in Europa : caldo senza precedenti e tempeste di vento e Pioggia : 1/18 ...

'In arrivo Pioggia - vento e fulmini' : scatta l'allerta meteo : Il Comune ha reso noto che la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Si prevedono '...

Ottobre parte all'insegna del maltempo : Pioggia e vento da Nord a Sud : Il mese di Ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica farà peggiorare il tempo al Centro-Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 Ottobre, piogge via via più ...

Meteo - da domani Pioggia - vento e temporali sull'Italia : Ultimo giorno di sole dicono gli esperti. E arrivato il momento, nel primo giorno di ottobre, di riaprire armadi e tirare fuori ombrelli e maglioni. Da domani è in arrivo una perturbazione atlantica ...

Meteo - da domani Pioggia - vento e temporali sull'Italia : E in arrivo una perturbazione atlantica, neve ad alta quota, brutto tempo almeno fino a mercoledi quando le temperature torneranno ad aumentare al nord e nelle regioni centrali

METEO - MALTEMPO : "FRONTE TEMPESTOSO" E CROLLO DELLE TEMPERATURE/ Ultime notizie - previsioni : vento e Pioggia : MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e TEMPERATURE in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Robot - così un giorno sentiranno sulla pelle il vento o la Pioggia : Accorgersi del vento e della pioggia o anche della pressione di una colonna di formiche. Caratteristiche umane. Fino a poco tempo fa. I Robot del futuro potranno accorgersi di tutto questo grazie alla pelle elettronica messa a punto dall’Accademia delle scienze cinese e descritta sulla rivista Science Robotics. La pelle hi-tech ultra sensibile riesce a percepire le minime variazioni di pressione generate dal vento, dalle gocce di pioggia e ...

Arriva la pelle hi-tech per i Robot : realizzata in Cina - è in grado di sentire vento - Pioggia e persino i passi delle formiche : I Robot del futuro potranno accorgersi del vento e sentire le gocce di pioggia grazie alla pelle elettronica messa a punto dall’Accademia delle scienze cinese e descritta sulla rivista Science Robotics. La pelle hi-tech ultra sensibile riesce a percepire le minime variazioni di pressione generate dal vento, dalle gocce di pioggia e persino dai passi di una colonna di formiche. Tra le possibili applicazioni, le prime individuate dai ...

Maltempo Calabria : Pioggia e vento a Catanzaro e provincia - disagi sulle strade : Maltempo, con pioggia e vento, oggi pomeriggio a Catanzaro ed in alcuni centri della provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tombini divelti ed allagamenti in diverse zone della citta’, Via Paglia, Via Alessandro Turco, Via Garibaldi Gariani, Pitera’. In Via Tommaso Campanella una vettura in transito e’ rimasta bloccata con la ruota anteriore in un tombino divelto. Piccoli smottamenti di pietrisco e ...

Uragano Florence : raffica di vento di 169 km/h nel Nord Carolina - oltre 300 mm di Pioggia in diverse località [GALLERY] : 1/8 ...

Vento e Pioggia - prolungata l'Allerta Meteo : La perturbazione Meteorologica che sta già interessando la nostra regione con allerta Meteo di colore Giallo, permarrà anche domani investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e ...

Domani Pioggia e vento al centro Nord : 18.05 Forti piogge su centro Nord e Campania sono attese anche per Domani.Lo comunica la Protezione civile che segnala allerta arancione su parte del Veneto. L'avviso di condizioni meteo avverse prevede dalle prime ore di Domani temporali accompagnati da fulmini,grandine e forti raffiche di vento su Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania. L'allerta previsto è gialla in Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,Molise, ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - Pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)