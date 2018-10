Pestato da buttafuori discoteca | grave

Foggia - 18enne soccorso da agenti : “Mi ha Pestato un buttafuori”. È grave : Un ragazzo è stato trovato ferito gravemente ieri notte dai poliziotti di una Volante in una piazza di Foggia: il 18enne ha detto di essere stato poco prima pestato dal buttafuori di una discoteca, alla periferia della città. La vittima è un ragazzo di Lucera ora ricoverato in prognosi riservata negli Ospedali Riuniti. Il 18enne verso le due del mattino, in piazza Cavour, zona centralissima della città, ha chiesto aiuto ad una volante della ...