Perché i leghisti mi minacciano?

(Di domenica 21 ottobre 2018) Siamo alla resa dei conti. Parlo del processo contro i Carabinieri accusati della morte di Stefani Cucchi, mio fratello. Mi rendo conto che, ora che le maglie della Giustizia si stanno stringendo addosso agli imputati ed ai loro superiori che hanno coperto e depistato, il prezzo che siamo chiamati a pagare, io i miei genitori, è sempre più alto.Insulti, fake news, minacce ed auguri di morte. Molti dei profili di provenienza sono di simpatizzanti ed esponenti della Lega, diversi sono di appartenenti alla Polizia di Stato o Carabinieri. Se da un lato sono preoccupata ed addolorata per le persone a me care, dall'altra mi chiedo dove sia lo Stato e da che parte stia. Il pubblico ministero viene attaccato ed infamato. Vengono però perseguiti i testimoni chiave del processo. Nulla si fa per tutelare me e la mia famiglia. Ho imparato sulla mia pelle che i diritti umani non ...