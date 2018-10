Pattinaggio artistico | Skate America 2018 | Nathan Chen sul velluto vince la tappa

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Evgenia Tarasova e Vladmir Morozov trionfano nelle coppie di artistico. Seconda posizone per Efimova-Korovin : Seconda giornata di competizioni alla Angel Of The Winds Arena di Everett (stato di Washington), impianto sportivo teatro di Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie di artistico Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov hanno conquistato in scioltezza la prima posizione, pattinando un buon programma libero sulle musiche de “The winter” di Balmorhea. Gli ...

Pattinaggio artistico - infortunio per Carolina Kostner! La Reginetta salta il Grand Prix : Giornata critica per l’Italia degli sport invernali. Dopo l’annuncio dello stop di Sofia Goggia a causa della frattura del malleolo, arriva anche la notizia dell’infortunio di Carolina Kostner. L’icona del Pattinaggio artistico azzurro accusa infatti un dolore all’anca sinistra e un’infiammazione del tendine prossimale del retto femorale sinistro. Proprio per questo motivo la Reginetta del Ghiaccio è costretta ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen domina il programma corto - Matteo Rizzo quinto : Nathan Chen domina letteralmente il programma corto che ha chiuso la prima giornata di Skate America 2018, prima tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si sta disputando a Everett (USA). Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 90.58 con cui ha letteralmente surclassato la concorrenza: il 19enne statunitense ha ammaliato il proprio pubblico con una prova perfettamente costruita sulle note di Caravan di Duke Ellington e ha fatto ...

Festa dello sport con il Pattinaggio artistico a rotelle del Csi Roma Est-Colli Aniene : Le nostre atlete partecipano ai Trofei promozionali e di categoria FISR , Federazione Italiana sport Rotellistici, e Uisp , Unione Italiana sport per Tutti, .' 'Nella passata stagione sportiva ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Matteo Rizzo inizia la stagione del possibile salto di qualità : Una stagione per crescere e migliorare. Questo potrebbe essere il miglior auspicio per Matteo Rizzo, pronto a scendere sul ghiaccio dell’Angel of the Winds Arena di Everett (stato di Washington) per Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, iniziata con la prima posizione della storia conquistata all’appuntamento di Egna (Bolzano) del ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : la nuova dimensione di Guignard-Fabbri. La nuova coppia di danza di riferimento per l’Italia : Nella tappa di apertura della ventiquattresima edizione del Grand Prix di Pattinaggio artistico al via questo settimana, Skate America, i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri affronteranno per la prima volta il circuito da prima coppia italiana dopo la pausa dalle competizioni di Anna Cappellini-Luca Lanotte (ancora non ritirati in forma ufficiale). La grande esperienza accumulata da Charlène e Marco nel corso di ben otto anni di gare ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : si riparte con Skate America. Miyahara e Chen le stelle - Italia con Rizzo e Guignard/Fabbri : Nel weekend del 19-21 ottobre inizierà il Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico, il massimo circuito itinerante riparte da Everett (USA) dove andrà in scena il prestigioso Skate America. Si torna dunque sul ghiaccio dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang e dopo i Mondiali di Milano, si ricomincia da oltreoceano dove alcuni dei migliori atleti in circolazione si sfideranno sul cammino che conduce alle Finali dicembre. C’è tanta ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : Yuzuru Hanyu leader indiscusso. Uno - Chen e Kolyada in pole per le Finali : La ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, ormai alle porte, sarà molto interessante per trarre un piccolo primo importante bilancio sul settore maschile, categoria che, senza dubbio, nella scorsa stagione è stata quella con più margini di errore di esecuzione, a causa dei tentativi di realizzazione dei salti quadrupli, diventati fondamentali (e con le nuove modifiche al regolamento ancor di più) ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov per la leadership - Nicole Della Monica e Matteo Guarise a caccia della Finale : Non ci sarà alcuna coppia d’artistico del podio olimpico alla veniquattresima edizione dell’ISU Grand Prix, in partenza questa settimana con la tappa inaugurale di Skate America. Con la momentanea pausa di Aliona Savchenko-Bruno Massot, il ritiro di Megan Duhamel-Eric Radford e l’assenza dal circuito di Wenjiing Sui e Cong Han, tante coppie sono in lizza per conquistare un posto d’onore alle Finali di Vancouver e, tra ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : Alina Zagitova in pole position per il primo posto - Carolina Kostner per l’ennesima meraviglia : Sarà una stagione molto particolare e delicata quella delle atlete della categoria Senior femminile di Pattinaggio artistico, pronte a darsi battaglia nel corso delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019. Questa difatti sarà l’ultima annata prima dell’ingresso delle piccole fuoriclasse russe Alexandra Trusova, Alena Kostornaia e Anna Shcherbakova, pattinatrici che, senza alcun dubbio, alzeranno ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : un’Italia tra volti nuovi e grandi veterani. La regina resta Carolina Kostner : Si aprirà questo fine settimana con lo Skate America l’ISU Grand Prix 2018-2019, primo importante appuntamento della stagione di Pattinaggio artistico. Dopo il ritiro di Valentina Marchei-Ondrej Hotarek e la pausa momentanea di Anna Cappellini-Luca Lanotte (la coppia ad oggi non ha ufficializzato l’addio alle competizioni), la nazionale azzurra si presenterà nel corso delle sei tappe con una squadra forte e di esperienza, che potrà ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. : La città di Everett, nello stato di Washington, ospiterà questo fine settimana Skate America 2018, tappa inaugurale del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. A rappresentare i colori azzurri ci saranno Matteo Rizzo, al debutto nella competizione in massima categoria, e i danzatori Charlène Guignard e Marco Fabbri, galvanizzati dal buon primo posto ottenuto all’ultima edizione del Lombardia Trophy. Le gare saranno ...

Calendario Grand Prix Pattinaggio artistico 2018 : date - programma - orari e tv di tutte le tappe : Il Grand Prix 2018 di pattinaggio si disputerà dal 19 ottobre al 9 dicembre. La competizione itinerante su ghiaccio che occupa i primi due mesi della stagione agonistica scatterà nel weekend del 19-21 con Skate America a Everett poi si proseguirà con altre cinque tappe nei successivi cinque weekend prima delle Finali, ogni fine settimana i migliori atleti del Pianeta saranno impegnati per inseguire il successo: Skate Canada a Laval (26-28 ...