Parma-Lazio | tragedia fuori al Tardini | morto tifoso biancoceleste

Parma-Lazio 0-2 : gol di Immobile e Correa : Ancora Immobile , più Correa, e la Lazio va. Terza vittoria esterna per la squadra di Inzaghi e quarto posto , come minimo, confermato , terzo, se l'Inter non vince il derby stasera, . Pur senza ...

Festa Lazio al Tardini - Parma ko 2-0 : La Lazio passa al Tardini ma per sbloccare il risultato i biancocelesti hanno bisogno di un calcio di rigore realizzato da Immobile. Superiori nel gioco e nel predominio territoriale, gli uomini di ...

Atalanta show - figuraccia Ventura. Blitz Lazio a Parma : TORINO - Inizia come peggio non poteva l'avventura di Giampiero Ventura sulla panchina del Chievo . L'ex ct della Nazionale cade sotto i colpi di Ilicic , tripletta, chiudendo con un pesante 5-1 il ...

La Lazio di Correa travolge il Parma : La Lazio di Correa travolge il Parma – Gol di Immobile su rigore e raddoppio del portoghese – Primo tempo utile soltanto ai due tecnici per studiare le modifiche, le mosse da fare nel secondo tempo. Comincia il Parma a premere sulla Lazio, che non se ne cura troppo e poi, a mano a mano che passano i minuti, prende il sopravvento in campo, senza però essere in grado di trasformare la supremazia di gioco in supremazia di gol, il grande ...

Parma-Lazio 0-2 - Immobile e Correa firmano il colpo al Tardini : PARMA - Bastano gli ultimi dieci minuti alla Lazio per passare a Parma, prendersi i tre punti e restare nella scia del Napoli. Un rigore di Immobile, al primo centro in trasferta di questo campionato, ...

Serie A - Parma-Lazio 0-2 : il tabellino : Parma-Lazio 0-2 - Primo tempo 0-0 MARCATORI : Immobile 36' s.t., L,, Correa 49' s.t., L, PARMA, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, Rigoni; Di Gaudio, 22' s.t. ...

Parma-Lazio 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Parma (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5, Alves 6, Gagliolo 6, Gobbi 5; Rigoni 5.5, Stulac 6, Barillà 6; Siligardi 5 (79′ Ciciretti sv), Inglese 5.5 (57′ Ceravolo 6), Di Gaudio 5 (68′ Biabiany 5.5). All. D’Aversa 5.5 Lazio (3-5-1-1): Strakosha 5.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6.5; Patric 6, Parolo 6, Leiva 5 (57′ Berisha 6.5), Milinkovic-Savic 5, Lulic 6.5; Luis Alberto 5 (57′ Correa 6.5); Immobile 6.5. All. ...

Parma-Lazio 0-2 : Immobile e Correa firmano la sesta vittoria in campionato : La Lazio stende il Parma per 2-0 al Tardini grazie ai gol di Immobile e di Correa. Ora è terza, in attesa del derby di Milano. LEGGI LA CRONACA

Parma - Lazio 0-1 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Parma-Lazio 0-1 IN DIRETTA 87' Lazio ad un passo dal raddoppio con Correa che apparecchia la tavola per Immobile ...

Highlights Serie A : Parma-Lazio 0-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Al Tardini di Parma va in scena l’ultima gara delle 15 del nono turno di Serie A tra Parma e Lazio. PARMA – Due vittorie consecutive con Empoli e Genoa danno la carica giusta agli emiliani per affrontare la formazione di Simone Inzaghi. Inglese e Di Gaudio dovranno riuscire nell’impresa di sfondare il muro biancoceleste. […] L'articolo Highlights Serie A: Parma-Lazio 0-2. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene ...

Calcio : la Lazio vince a Parma (0-2) : 17.01 Nelle gare delle 15, spicca il successo della Lazio a Parma. Con questa affermazione, i biancocelesti blindano la posizione in zona Champions. BOLOGNA-TORINO 2-2 CHIEVO-ATALANTA 1-5 Parma-Lazio 0-2 FROSINONE-EMPOLI 3-3 ore 12.30 FIORENTINA-CAGLIARI ore 18 INTER-MILAN ore 20.30 SAMPDORIA-SASSUOLO lunedì ore 20.30 ROMA-SPAL 0-2 (sabato) JUVENTUS-GENOA 1-1 (sabato) UDINESE-NAPOLI 0-3 ...

Parma-Lazio 0-2 Diretta bastano Immobile e Correa : La Lazio stende il Parma per 2-0 al Tardini grazie ai gol di Immobile e di Correa. Ora è terza, in attesa del derby di Milano. LEGGI LA CRONACA

Parma-Lazio 0-1 - il risultato in diretta live : Parma-Lazio 0-1 81' rig. Immobile, L, Parma, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, 79' Ciciretti,, Inglese, 56' Ceravolo,, Di Gaudio, 68' Biabiany,. ...

Parma-Lazio 0-0 Diretta Correa tiro centrale al 77' : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono dalla ...