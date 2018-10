Parma - Lazio 0-1 LIVE | cronaca e risultato in tempo reale

Highlights Serie A : Parma-Lazio 0-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Al Tardini di Parma va in scena l’ultima gara delle 15 del nono turno di Serie A tra Parma e Lazio. PARMA – Due vittorie consecutive con Empoli e Genoa danno la carica giusta agli emiliani per affrontare la formazione di Simone Inzaghi. Inglese e Di Gaudio dovranno riuscire nell’impresa di sfondare il muro biancoceleste. […] L'articolo Highlights Serie A: Parma-Lazio 0-2. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene ...

Calcio : la Lazio vince a Parma (0-2) : 17.01 Nelle gare delle 15, spicca il successo della Lazio a Parma. Con questa affermazione, i biancocelesti blindano la posizione in zona Champions. BOLOGNA-TORINO 2-2 CHIEVO-ATALANTA 1-5 Parma-Lazio 0-2 FROSINONE-EMPOLI 3-3 ore 12.30 FIORENTINA-CAGLIARI ore 18 INTER-MILAN ore 20.30 SAMPDORIA-SASSUOLO lunedì ore 20.30 ROMA-SPAL 0-2 (sabato) JUVENTUS-GENOA 1-1 (sabato) UDINESE-NAPOLI 0-3 ...

Parma-Lazio 0-2 Diretta bastano Immobile e Correa : La Lazio stende il Parma per 2-0 al Tardini grazie ai gol di Immobile e di Correa. Ora è terza, in attesa del derby di Milano. LEGGI LA CRONACA

Parma-Lazio 0-1 - il risultato in diretta live : Parma-Lazio 0-1 81' rig. Immobile, L, Parma, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, 79' Ciciretti,, Inglese, 56' Ceravolo,, Di Gaudio, 68' Biabiany,. ...

Parma-Lazio 0-0 Diretta Correa tiro centrale al 77' : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono dalla ...

Parma-Lazio 0-0 Diretta Immobile sbaglia davanti alla porta al 51' : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono...

Parma-Lazio 0-0 Diretta Occasione ?per Patric al 41' : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono...

Parma-Lazio 0-0 La Diretta : occasione ?per Patric al 41' : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono...

Highlights Serie A : Parma-Lazio. Video gol - pagelle e tabellino del match : Al Tardini di Parma va in scena l’ultima gara delle 15 del nono turno di Serie A tra Parma e Lazio. PARMA – Due vittorie consecutive con Empoli e Genoa danno la carica giusta agli emiliani per affrontare la formazione di Simone Inzaghi. Inglese e Di Gaudio dovranno riuscire nell’impresa di sfondare il muro biancoceleste. […] L'articolo Highlights Serie A: Parma-Lazio. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Parma-Lazio 0-0 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono...

Parma-Lazio - le formazioni ufficiali : Parma-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo Parma e Lazio pronte a darsi battaglia in una partita che preannuncia spettacolo, stagione molto importante fino al momento per le due squadre. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Parma-Lazio, le formazioni ufficiali Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, ...

Parma-Lazio alle 15 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono dalla ...

DIRETTA/ Parma Lazio streaming video e tv : D'Aversa VS Inzaghi. Probabili formazioni - quote e orario : DIRETTA Parma Lazio, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Tardini, valida per la nona giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:42:00 GMT)

Parma-LAZIO 2018 : Diretta Streaming - Dove Vederla - Formazioni : Partita Serie A PARMA-LAZIO oggi. Formazioni PARMA-LAZIO. Diretta PARMA-LAZIO. Orario PARMA-LAZIO. Dove posso Vederla? Come vedere PARMA-LAZIO Streaming? PARMA-LAZIO 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Archiviato l’impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata. Sarà un turno sensazionale con l’attesissimo derby di […]