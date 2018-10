Paris Hilton da Barbara d' Urso incontra Cristiano Malgioglio che balla sui tacchi

Paris Hilton si sposa - l'anello ha un diamante da due milioni di dollari : «Ho rischiato di perderlo in discoteca» : ROMA - 'Io mi sento così fortunata ma lavoro anche tanto. Vengo da una famiglia privilegiata naturalmente, ma mi sono fatta la mia strada, sono fortunata ad avere una famiglia di businessman che mi ...

Video dell’incontro tra Paris Hilton e Cristiano Malgioglio a Domenica Live : Un momento di alto trash quello di oggi a Domenica Live dove Paris Hilton e Cristiano Malgioglio si sono incontrati. Barbara d’Urso parte proprio dal momento in cui la ricca ereditiera ha ripostato in rete il Video di Cristiano Malgioglio pronto a ballare sui suoi tacchi e con il pareo rosso. Paris Hilton ride divertita e la stessa Barbara d’Urso la stuzzica un po’: “Spesso mi taggano, mi hanno taggato tante volte con ...

Il balletto sui tacchi a spillo di Paris Hilton e Cristiano Malgioglio : L'incontro è avvenuto nello studio di Domenica Live , dove l'ereditiera più famosa al mondo era ospite per un'intervista esclusiva. Tra i divanetti di Barbara D'Urso i due hanno anche improvvisato un ...

Paris Hilton da Barbara d’Urso : l’incontro con Cristiano Malgioglio : Paris Hilton a Domenica Live incontra Cristiano Malgioglio Paris Hilton è stata intervista da Barbara d’Urso a Domenica Live. L’ereditiera più famosa al mondo ha raccontato la sua vita: dalla famiglia all’amore per i cani, passando per il disprezzo nei confronti della chirurgia estetica fino al matrimonio imminente con il fidanzato Chris Zylka. L’americana ha […] L'articolo Paris Hilton da Barbara d’Urso: ...

Domenica Live - Paris Hilton arriva da Barbara D’urso : Domenica Live, nel salotto di Barbara D’Urso è arrivata Paris Hilton La bellissima e ricchissima Paris Hilton dopo essersi accomodata su una poltrona rosa realizzata appositamente per lei, emozionata più che mai si è messa subito a suo agio: “Mi sento a casa mia, sei così glamour e bella, sono contenta di averti incontrato”, ha subito commentato rivolgendosi alla padrona di casa Barbara D’urso. La Hilton ha subito commentato il suo grande ...

VIDEO | 'Domenica Live' - siparietto epico : Paris Hilton pazza di Malgioglio - lui gli dedica un ballo sui tacchi : Ospite di Barbara d'Urso, l'ereditiera americana ha confessato di avere un debole per il cantautore dopo averlo visto...

Paris Hilton balla con Malgioglio sui tacchi. La d’Urso : “Io svenuta” : Cristiano Malgioglio sui tacchi balla con Paris Hilton da Barbara d’Urso Chi poteva far incontrare Paris Hilton e Cristiano Malgioglio se non Barbara d’Urso? La conduttrice di Domenica Live è infatti riuscita a far intervenire nel suo salotto di Cologno Monzese la ricca ereditiera, che si trovava già a Milano per presentare la sua nuova linea di skincare. Paris ha affermato di essere stata molto fortunata nella sua vita, in quanto ...

Domenica Live - Paris Hilton incontra Malgioglio : “Pazza di lui” : “Un’icona di stile internazionale” Barbara D’urso introduce a Domenica Live Paris Hilton con toni tonitruanti. “Mi sento davvero benedetta – ha raccontato Paris – il fatto di appartenere a una famiglia così importante e in vista mi ha spinto a rendermi indipendente e a trovare da sola la mia strada”. Un video ha mostrato le immagini dell’infanzia di Paris, che vedendolo si è commossa: ...

Domenica Live – Puntata del 21 ottobre 2018 – Paris Hilton - Loredana Lecciso - Malgioglio tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 21 ottobre 2018 – Paris Hilton, Loredana Lecciso, ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Paris Hilton - Jasmine Carrisi e Loredana Bertè ospiti della d’Urso (21 ottobre) : Barbara d’Urso torna con Domenica Live, il contenitore Domenicale della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Anche lei, esattamente come la sua “rivale” apre i battenti dello show dalle 14.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:00:00 GMT)