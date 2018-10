Pareggio pirotecnico in Frosinone-Empoli | ciociari ad un passo dal successo | la beffa

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018)per 3-3 nella sfida traedche apre la domenica della 9ª giornata di Serie A:avanti 3-2 grazie a Ciofani, ma a 10 minuti dalla fine Ucan firma il pari Gol e spettacolo nel lunch match che ha aperto la domenica della 9ª giornata di Serie A.edsi sono divise un punto, segnando addirittura 6 gol, in un3-3. Ottima la prova dei, che escono però dal Benito Stirpe con l’amaro in bocca. Dopo aver accarezzato il sogno della prima vittoria in stagione (fin qui 1e 7 sconfitte), la formazione di Moreno Longo si deve accontentare di un misero punticino. Va meglio all’che, dopo essere passata in vantaggio, si è vista rimontare da due gol in 9 minuti, per poi trovare il gol del pari a 10 minuti dalla fine. Due doppiette ad animare la sfida. La prima è quella di Silvestre, che segna un gol per parte: il ...