Papa Francesco ha aperto alla possibilità di un viaggio in Corea : Ma dalle parti di piazza San Pietro si pensa soprattutto alla pacificazione di quella zona di mondo: 'Io - ha scandito l'ex arcivescovo di Buenos Aires nel corso dell'udienza - sostengo con forza l'...

Paolo VI - da Papa dimenticato a santo. Fu il primo a viaggiare in tutto il mondo : Quarant'anni dopo la sua morte, avvenuta nella solitudine di Castel Gandolfo nell'agosto 1978, Giovanni Battista Montini diventato Papa Paolo VI viene proclamato santo dal suo quarto successore, ...

Abusi - Papa : via abito talare a 2 vescovi : 13.41 Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale due vescovi cileni accusati di Abusi nei confronti di minori. Si tratta dell'arcivescovo emerito di La Serena, Francisco Josè Cox Huneeus, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. E' la misura più severa che poteva essere assunta nei loro riguardi e "non ammette appello".

Papa Francesco caduto tornando dal Sinodo/ Inciampa e.. rilancia : “viaggio in Madagascar nel 2019” : Piccolo incidente per Papa Francesco caduto in strada in Vaticano: "è Inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava tornando a Santa Marta dopo il Sinodo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Il Papa cade tornando dal Sinodo - Burke : "Sta bene". Viaggio in Madagascar nel 2019 : ... di andare avanti', ha sottolineato suor Becquart, che ha paragonato la macchina sinodale ad 'una barca barca dove siamo tutti insieme per navigare in questo mondo che ci emoziona tanto' e che 'ormai ...

Papa Francesco invia 100mila dollari all'Indonesia devastata dal sisma : Città del Vaticano, 4 ott., askanews, - Nell'ultima settimana violente scosse di terremoto e uno tsunami hanno devastato varie zone dell'Indonesia - in particolar modo l'isola di Sulawesi - provocando ...

Papa : via dal clero l'abusatore Karadima : 16.44 Papa Francesco ha dimesso dallo stato clericale Fernando Karadima Farina dell'arcidiocesi di Santiago del Cile. La Santa Sede riferisce come il "Pontefice abbia preso questa decisione in coscienza e per il bene della Chiesa". Karadima Farima,considerato un abusatore seriale, avrebbe goduto a lungo della copertura dell'alto clero cileno. "Il Papa ha esercitato il suo potere ordinario che è supremo,pieno,immediato e universale nella ...

Al via il viaggio di Papa Francesco in Lituania - Lettonia - Estonia : Città del Vaticano, 22 set., askanews, - Ha avuto inizio questa mattina il 25esimo viaggio Apostolico internazionale di papa Francesco in Lituania, Lettonia ed Estonia. L'aereo con a bordo il Santo ...

Pedofilia.Papa : via altri 2 vescovi Cile : 13.30 Papa Francesco continua il repulisti nella chiesa Cilena, travolta anche nelle sue gerarchie dalla scandalo della pedofilia. Il Papa ha rimosso altri due vescovi, entrambi coinvolti in indagini per abusi. Si tratta del vescovo di San Bartolomè De Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera,e di quello di San Felipe, mons.Cristian Enrique Contreras Molina. In entrambi i casi, al loro posto il Papa ha nominato degli amministratori ...