Papa | Giornata Missionaria Mondiale | insieme ai giovani | questa è la strada

Papa A PALERMO/ 2. Così Francesco rovina - o cambia - la giornata di due ergastolani : 'Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore' ha detto PAPA Francesco a PALERMO , ricordando Pino Puglisi.

Motomondiale - piloti in visita dal Papa in Vaticano. Marquez : 'Una grande giornata' : Presente anche Marc Marquez , Honda, , campione del mondo in carica, il collega di box Dani Pedrosa ed Emilio Alzamora, manager del campione del mondo. Con loro Paolo Simoncelli, padre di Marco e ...