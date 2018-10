: • News • #Papa: 'Antitodi contro i carrieristi' - Cyber_Feed : • News • #Papa: 'Antitodi contro i carrieristi' -

Ilall'Angelus a Piazza San Pietro ha detto:"La via del servizio è l'antidoto più efficaceil morbo della ricerca dei primi posti, una medicinagli arrampicatori, che contagia tanti contesti umani e non risparmia neanche la Chiesa." E poi:"Perciò,come discepoli di Cristo, accogliamo questo Vangelo come richiamo alla conversione, per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi,per servirli con amore e semplicità". Oggi, ha ricordato, giornata del Missionario.(Di domenica 21 ottobre 2018)