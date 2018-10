Pallavolo – Torneo Savallese | la finale della seconda edizione sarà Scandicci-Chieri

Pallavolo – Dopo il torneo Savallese del weekend - l’ultimo test sarà mercoledì in casa contro Pomì : Nella crescente attesa del quadrangolare di questo fine settimana, mercoledì 24 al PalaGeorge si terrà l’ultimo allenamento congiunto della preseason Ultimi scampoli di precampionato in casa Banca Valsabbina Millenium Brescia. Domani e Dopo domani (20-21 Ottobre), si terrà la seconda edizione del torneo Savallese dove scenderanno sul taraflex del PalaGeorge di Montichiari le Leonesse bianconere, Chieri, Scandicci e Firenze. Ma ...

Pallavolo – Torneo Brambilla Verga : Millenium ko in semifinale - ko con la Zanetti Bergamo per 3-0 : Al Torneo Brambilla Verga di Ostiano una buona Millenium si fa stoppare dalla Zanetti Bergamo (3-0), oggi alle 15.30 la finalina contro Il Bisonte Firenze Banca Valsabbina mette in evidenza Villani e Rivero con 10 punti a testa e per alcuni tratti del match gioca punto a punto con Bergamo, poi alcune ingenuità fanno la differenza nei finali di set e costringono la compagine bresciana ad accontentarsi del match per il bronzo (domani ore ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia brilla contro il Brasile - è finale per le azzurre : L’Italia femminile di Pallavolo di mette in tasca la finale del Torneo di Montreux Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha sconfitto il Brasile 3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12), qualificandosi per la finale. Domani alle ore 16 si giocheranno il primo posto della manifestazione contro la vincente tra Turchia e Russia (in campo adesso). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Molto ...

Pallavolo – Torneo Montreux : le azzurre sfidano il Brasile in Semifinale : Torneo di Montreux: in Semifinale le azzurre trovano il Brasile Nel Torneo di Montreux le azzurre domani troveranno in Semifinale il Brasile (ore 18.30). L’altro posto in finale se lo giocheranno Turchia e Russia (ore 21.15). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Risultati e calendario Pool A: Cina, Svizzera, Italia, Turchia 4/9 Cina-Svizzera 3-0 (25-21, 25-14, 25-10), Italia-Turchia 0-3 (18-25, 24-26, ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia femminile facile contro la Svizzera : Torneo di Montreux: tutto facile per le azzurre, 3-0 alla Svizzera Nel Torneo di Montreux nessun problema per la nazionale italiana femminile, oggi vincitrice contro la Svizzera 3-0 (25-15, 25-18, 25-22). Troppo netto il divario tra le due formazioni, le ragazze di Mazzanti hanno dominato sin dalle prime azioni, chiudendo velocemente il discorso. Grazie al successo l’Italia si è portato a un passo dalle semifinali, per avere la ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : il riscatto delle azzurre - l’Italia batte la Cina 3-0 : Torneo di Montreux: una brillante Italia batte la Cina 3-0 Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha superato con agilità la Cina 3-0 (25-20, 25-13, 25-13). Buona la prova delle azzurre, partite con Egonu schiacciatrice e Ortolani nel ruolo di opposto. La scelta del Ct Davide Mazzanti si è rivelata vincente, l’Italia infatti ha sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Grazie al successo Chirichella e ...