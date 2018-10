Pallavolo | l’Asem Volley Bari batte il PM Asci Potenza 3-1

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) L’incontro tra l’Asemed il PMfinisce a fqvore della squadra barese ASEM– PM: 3-1 (25-15, 25-23, 27-25, 25-17) ARBITRI: Coscia e Sumeraro. La PMtorna dacon una sconfitta sul campo ma non nel morale. Le ragazze dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero hanno ceduto il passo per 3-1 in casa dell’Asem. Primo set vinto dalle padrone di casa con un parziale netto di 25-15. Nella seconda fase di gara le potentine sono molto determinate e Asem deve sudare per conquistare il parziale sul 25-23. La PMè in crescita e con grinta e determinazione mette alle corde le baresi conquistando il set sul 25-27 e portando la gara sul 2-1. Nel terzo parziale Angelica Muscillo e compagne pagano lo sforzo del parziale precedente e si vedono superare dall’Asem sul 25-17 e gara che ...