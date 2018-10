Oltre 100 mila persone alla Maker Faire di Roma The European Edition

RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/ Cisal preme per Quota 41 Oltre Quota 100 (ultime notizie) : Con la MANOVRA 2019 la RIFORMA delle PENSIONI prenderà corpo attraverso la Quota 100. Per Cisal , tuttavia, occorre anche varare la Quota 41 e togliere l’Ape volontaria(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 05:50:00 GMT)

Fisco : in Italia Oltre 100 tasse ma l'85% degli incassi dello Stato arrivano da 10 tributi. Rapporto Cgia : oltre 100 tra tasse , tributi e contributi pesano sui contribuenti Italia ni ma l'85% degli incassi arriva per lo Stato da appena una decina di voci. Commenta il coordinatore dell'Ufficio studi della ...

“Sulle tracce dei ghiacciai” - ecco com’è cambiato il Pianeta : riduzioni e arretramenti fino a Oltre 20 km negli ultimi 100 anni [FOTO] : Il riscaldamento globale testimoniato in modo inequivocabile dal collasso dei ghiacciai montani più importanti della Terra sarà protagonista al Festival della Scienza di Genova che quest’anno ha per tema “Il cambiamento” grazie alla presenza della mostra “Sulle tracce dei ghiacciai” e a una conferenza dal titolo “Montagne senza ghiacciai. Un futuro possibile?” Gli oltre 60 confronti fotografici realizzati dal fotografo Fabiano Ventura sulle ...

Uragano Michael : il bilancio delle vittime sale a 33 - Oltre 1000 dispersi : E’ salito a 33 il bilancio delle vittime provocate dall’ Uragano Michael che si è abbattuto sugli Stati Uniti la scorsa settimana, lasciandosi dietro una scia di morte e distruzione in Florida, Georgia, Virginia e Carolina del Nord. Secondo le autorità vi sarebbero almeno 15mila abitazioni danneggiate e oltre 4mila sarebbero quelle andate completamente distrutte. In Florida migliaia di persone sono ancora senza elettricità. Secondo la ...

Francesco Turrini come Allenatore ha iniziato la sua carriera al Piacenza (con i Giovanissimi nazionali) e con il Palazzolo in serie D, da cui è stato esonerato nel 2007. Dal 2007 al 29 gennaio 2008 ha allenato i Crociati Noceto in serie D. Dal 10 ottobre 2012 assume il ruolo di collaboratore tecnico delle formazioni Primavera e Allievi del Parma. Attualmente nelle giovanili del Sassuolo.