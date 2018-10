Nuova versione su Khashoggi | “Morto soffocato mentre cercavano di arrestarlo” 

Condono fiscale - dallo stralcio ai grandi evasori : cosa prevede la Nuova versione del decreto : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...

Gabriel Garko - look rivoluzionato e fidanzata misteriosa : ecco la ‘Nuova versione’ : Gabriel Garko look, avete visto come è cambiato? Il sex symbol italiano è sempre stato al centro della cronaca rosa. Dopo il Festival di Sanremo 2016, dove è stato più volte ripreso e bacchettato dal mondo dei social, Gabriel Garko è un po’ sparito dai radar delle cronache. Ogni tanto riappare: o perché tirato in ballo da qualche intervista, o perché invitato in qualche trasmissione televisiva. Gabriel, però, come tutti negli anni dieci ...

WinAmp - il grande ritorno : «Pronta una Nuova versione - sarà un lettore universale» : ... ai più giovani questo nome non dirà molto, eppure, nel momento in cui avevano fatto la loro comparsa i primi file musicali in formato mp3, questo lettore era tra i più in voga in tutto il mondo. ...

I Maroon 5 hanno pubblicato una Nuova versione del video di “Girls Like You” ft. Cardi B : Con tante scene inedite The post I Maroon 5 hanno pubblicato una nuova versione del video di “Girls Like You” ft. Cardi B appeared first on News Mtv Italia.

FIAT PANDA DIESEL - È ADDIO/ Va fuori produzione : Nuova versione ibrida pronta entro il 2020 : ADDIO a FIAT PANDA DIESEL: va fuori produzione, nuova versione ibrida pronta entro il 2020, Marchionne aveva già anticipato che FCA avrebbe abbandonato il DIESEL entro il 2021(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:51:00 GMT)

Annunciato il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart - Il Conforto rivive in una Nuova versione : Il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart è Il Conforto. Dopo uno spoiler che aveva mandato letteralmente in tilt i fan dell'artista di Latina, ecco arrivare l'annuncio della collaborazione nel prossimo disco di cover della Todrani, che ha già rilasciato il singolo Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Il brano sarà inserito nella tracklist del prossimo disco dell'artista romana, atteso per il 16 novembre. In questa occasione, sarà ...

Toyota - a Parigi la Nuova versione del RAV4 ibrido : Il pezzo forte della presenza Toyota alla rassegna Parigina è rappresentato dal debutto europeo del RAV4 ibrido. Il popolare suv arriva alla quinta generazione, forte di un powertrain ibrido con ...

In arrivo la Nuova versione di Jovanotti For President - il 1° album rivive con contenuti inediti : La nuova versione di Jovanotti for President arriva sul mercato il 26 agosto. Lorenzo Cherubini torna quindi sul mercato con il disco con il quale ha esordito in carriera, a 30 anni dalla sua prima uscita. Il disco sarà distribuito con l'intera tracklist rimasterizzata, comprensiva della bonus track Walking, il primo singolo di Jovanotti datato 1987 e poi incluso nella resa definitiva del disco rilasciato l'anno dopo. il 26 ottobre è la ...

Ecco Razer Phone 2 : la Nuova versione dello smartphone pensato per il gaming mobile : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Phone 2, uno smartPhone che punta a rivelarsi l'essenza di prestazioni premium e mobile gaming.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Dopo aver dato vita alla categoria di telefoni per il gaming con il primo Razer Phone nel 2017, l'azienda ha ulteriormente alzato l'asticella per supportare il mondo degli e-sport su mobile e l'intrattenimento "on the go".Read more…

Il design della Nuova versione di Chromecast punta su semplicità e cura per i dettagli : Google ci racconta con un'intervista a due delle designer che hanno collaborato alla realizzazione della nuova versione di Chromecast cosa si nasconde dietro al suo aspetto L'articolo Il design della nuova versione di Chromecast punta su semplicità e cura per i dettagli proviene da TuttoAndroid.

Nuova App MyTIM disponibile sul Google Play Store in versione Beta : Sul Google Play Store è disponibile alla prova in Beta pubblica per tutti la Nuova App MyTIM: ecco le principali novità già disponibili e quelle che arriveranno con gli aggiornamenti futuri.Se siete clienti TIM da oggi 9 ottobre 2018 potete iniziare a provare sul vostro smartphone con sistema operativo Android la Nuova versione dell’App MyTIM.Al momento l’app è scaricabile dal Google Play Store e sottolineiamo che si tratta ancora di ...

Google presenta una Nuova versione di Chromecast - sempre 1080p : Google presenta una nuova versione di Chromecast all'evento Made By Google: Google Chromecast 2018 può contare su migliorie alle prestazioni e alla connettività Wi-Fi. L'articolo Google presenta una nuova versione di Chromecast, sempre 1080p proviene da TuttoAndroid.

In arrivo una Nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria : inediti e rarità per i primi 25 anni : La nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria arriva sul mercato dal 26 ottobre. La prossima resa del quarto album della band di Omar Pedrini e Francesco Renga sarà presentata in una resa nella quale saranno presenti anche contenuti inediti, oltre al brano Angel scritto da Omar Pedrini in occasione della scomparsa di Kurt Cobain. Tra gli altri contenuti inediti anche una di I Can’t Explain degli Who oltre alla rimasterizzazione degli ...