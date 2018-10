Nuova tragedia nei boschi | 20enne muore ucciso per sbaglio durante battuta di caccia al

TV - tragedia di Rigopiano : Nuova inchiesta della TgR Abruzzo : nuova inchiesta della TgR Abruzzo sulla tragedia di Rigopiano: divisa in tre puntate, andrà in onda da lunedì 22 a mercoledì 24 ottobre durante “Buongiorno Regione” alle 7.30 su Rai3 con repliche nei telegiornali. Tra testimonianze e notizie inedite, il racconto della riunione convocata sei giorni dopo la tragedia tra le pile di acqua minerale di un magazzino del Palazzetto dello sport di Penne. Il verbale dell’incontro ricostruisce a posteriori ...

Maltempo Calabria : Nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

La conferenza stampa di Una Pallottola nel cuore 3 regala a Bruno una Nuova vita : “Non c’è tragedia senza comicità” : Sei serate, una trama orizzontale forte e una sterzata noir, questo è quello che oggi, durante la conferenza stampa, è stato promesso per Una Pallottola nel cuore 3. Una nuova vita attende Gigi Proietti alias Bruno e il tutto partirà proprio dall'addio alla Pallottola che aveva nel cuore ma non al suo lavoro, anzi. Sei casi cold case lo terranno impegnato senza rinunciare alla comicità ma nemmeno alla tragedia e al dolore che intrinseco nel suo ...

Trump - Assad non provochi Nuova tragedia : Donald Trump su Twitter lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il presidente Bashar al Assad - scrive il tycoon - non dovrebbe ...

