Nulla accadrà nel Pd senza il via libera di Renzi

(Di domenica 21 ottobre 2018) Al di là di quanto sentito sotto le volte della vecchia stazione del Granduca, il fatto è che da cinque anni non si vedeva così tanta gente alla Leopolda. Tanta e, soprattutto, diversa da quella che partecipava ai raduni fiorentini nella seconda parte dei 1024 giorni di governo di Matteoe nei 536 di Paolo Gentiloni. Allora, ai tempi dei Jobs Act e della Buona Scuola, del Giglio Magico e della riforma del Senato. prevalevano i ministeriali, gli imprenditori a caccia di appalti, i politici in cerca di accreditamento presso il Capo. Scomparsi. Ora sono tornati in massa, con qualche anno in più d'esperienza, i ragazzi delle prime Leopolda e i militanti sicuri che l'opposizione farà bene al Partito democratico. E così, come già nei due giorni precedenti, gli ingressi vengono sbarrati per disposizione dei vigili del fuoco, preoccupati ...