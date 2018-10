Trump : 'Via gli Usa dall'accordo Nucleare con la Russia' - Mosca : passo molto pericoloso : Gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia . Lo ribadisce il presidente americano Donald Trump che accusa la Russia di averlo violato. "...

I piani di Londra se Mosca attacca : armi cibernetiche per evitare lo scontro Nucleare : Al ministero della Difesa britannico si studiano le contromosse in caso di aggressione russa. Putin potrebbe invadere le piccole isole dell’Estonia per testare l’Alleanza Atlantica