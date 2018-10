Nubifragio su Roma | strade allagate | tantissima grandine sulla capitale | chiuse alcune

Nubifragio Roma : TEMPORALE E GRANDINE/ Video bomba d'acqua : allagamenti e disagi - chiuse stazioni della metro : Maltempo a ROMA: NUBIFRAGIO sulla Capitale. TEMPORALE e GRANDINE in tarda serata: una bomba d'acqua provoca disagi e allagamenti, chiuse stazioni metro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Improvviso e violento Nubifragio su Roma : disagi e allagamenti nell'area sud : Improvviso temporale in serata su Roma, zona sud della Capitale. Traffico paralizzato e vasti allagamenti. Più che autunno sembra di essere tornati in piena estate quando i temporali di calore tra...

Maltempo - ciclone sul mar Tirreno : violento Nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma, dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città, scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...

Maltempo Roma : i cipressi colpiti dal Nubifragio a Piazza del Popolo saranno abbattuti : “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti più di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo”: lo ha scritto su Facebook l’assessore alla sostenibilità ...

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video Nubifragio : strade allagate - traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo

Roma - voragine a Monteverde dopo Nubifragio nella Capitale : Roma,, askanews, - Queste le immagini della voragine che si è aperta dopo l'ultimo nubifragio all'inizio di via Fonteiana a Monteverde, a Roma, all'angolo con via di Donna Olimpia e a pochi metri dal ...

Roma - nuovo Nubifragio sulla città : vietato l'accesso a Piazza del Popolo. Cade albero sulla Cassia : Il nubifragio torna ad abbattersi sulla Capitale. A causa del violento temporale abbattutosi nel primo pomeriggio sulla città, molte le strade che risultano allagate e scatta l'emergenza anche per gli ...

Roma - maltempo e Nubifragio : grandinate e alberi caduti/ Ultime notizie video : auto inghiottite da pozzanghere : maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.

Nubifragio a Roma - allagamenti - giù alberi : ANSA, - Roma, 17 AGO - Nubifragio con forte raffiche di vento nel primo pomeriggio a Roma: in molti quartieri ha grandinato. allagamenti e caduta di rami ed alberi in varie zone della città, dal ...

Roma come Venezia - acqua alta su via Flaminia dopo il Nubifragio che ha portato forti disagi nella Capitale : Traffico in tilt a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale: alberi caduti, strade chiuse, autobus deviati, una fermata della metropolitana allagata e treni fermi. Chiusa e poi riaperta la stazione metro Flaminio a causa di un allagamento. Il servizio ferroviario della linea Roma-Viterbo è stato sospeso e poi riattivato a causa dei danni provocati dal maltempo. Sospesa momentaneamente anche la linea tram numero 2. Linee ...

Nubifragio Roma : alberi caduti - grandine : 18.10 Un violento temporale, con grandine e raffiche di vento, si è abbattuto nel primo pomeriggio in diverse zone di Roma. Strade allagate nel centro, in via Nazionale, via del Tritone, via Flaminia. Molti i rami spezzati ma anche tre alberi caduti, uno sul lungotevere Maresciallo Diaz ha colpito un'auto parcheggiata, e altri due rovinati sulla sede stradale.

Maltempo - Nubifragio e grandine a Roma : allagamenti e alberi caduti - disagi alla circolazione [DETTAGLI] : 1/7 ...