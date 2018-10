Novità in casa De Filippi-Costanzo | il figlio Gabriele presenta la fidanzata Ecco chi è

Infortunio Romagnoli - le ultime Novità da casa Milan : Infortunio Romagnoli, il centrale del Milan ha saltato oggi la gara contro il Chievo Verona: in dubbio la presenza in Nazionale “Abbiamo provato fino all’ultimo a mettere in campo Romagnoli, perché Zapata non giocava da 4 mesi e aveva qualche acciacco anche lui. Non ci saranno scelte preventive, Romagnoli si farà visitare dai medici della Nazionale: non metto becco su queste cose“. Queste le parole di Gennaro Gattuso, ...

Da Winx Club a 44 Gatti - le Novità della casa di produzione Rainbow : Roma, 28 set., askanews, - Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi, leader in Europa e tra le principali realtà di riferimento a livello internazionale per la creazione di ...

Bonus casa 2019 - importanti Novità in arrivo : Le agevolazioni saranno prorogate per altri tre anni. E non è tutto: allo studio del governo anche l'introduzione...

Novità in casa Ferrari : ecco Monza Sp1 e Sp2 - le nuove supercar in versione limitata : Gli appassionati di macchine e tutti gli amanti della Ferrari possono leccarsi i baffi. Perché Maranello ha dato vita a due belle Novità di nome Monza Sp1 e Monza Sp.Sono le due nuove supercar - in versione limitata - del cavallino rampante, facenti parte del progetto "Icona" che vuole rilanciare con vigore il brand ripercorrendo le linee degli anni Cinquanta e Sessanta.Si tratta di un"auto scoperta in versione mono e biposto (ecco il perché del ...

Grande Fratello Vip 2018 / Programmazione e diretta dalla Casa : le Novità e le rivelazioni di un concorrente : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: arrivano le informazioni sulla diretta dalla Casa. Ecco tutti gli orari e le rivelazioni di Ivan Cattaneo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 05:30:00 GMT)

F1 – Dagli ordini di scuderia alle Novità in casa Ferrari - Arrivabene perde la pazienza : “sarò chiaro una volta per tutte” : Maurizio Arrivabene tra addii, nuovi arrivi e qualche critica di troppo: le parole sincere e dure del team principal Ferrari in conferenza a Singapore E’ terminata la prima giornata di prove a Singapore: Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 davanti a tutti, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel non è riuscito a portare a termine tutta la sessione di prove a causa di un contatto con le barriere che ha costretto i suoi ...

Grande Fratello Vip 2018/ Anticipazioni : Novità sulla Casa e aggiornamenti sul caso Francesco Monte : Grande Fratello Vip 2018, cast e Anticipazioni: novità sulla Casa e sui concorrenti. Francesco Monte ci sarà? "Ilary Blasi punta tutto su di lui...."(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Un autunno di design : le Novità per la casa : Le nuove tendenze dell’ arredo casa per questo autunno ci regalano molte novità che saranno protagoniste delle nostre quattro mura e che ci ispireranno per un restyling di design. Del resto l’autunno è anche il momento delle grandi Fiere: da Homi a Milano a Maisons et Objets a Parigi, passando per Habitare in scena a Helsinki e per la London design Week. Qualunque siano le proprie preferenze d’arredo – moderno, vintage, shabby chic o ...

Bianca Guaccero è la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”. Ecco tutte le Novità di questa edizione : E’ Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”, un programma di successo del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna, con la settima edizione, da lunedì 10 settembre alle 14:00. Confermato, al fianco della conduttrice, Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma sin dalla prima edizione. “Detto Fatto” torna con la sua formula consolidata e amata dal pubblico e la nuova conduttrice, Bianca ...