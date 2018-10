Ndrangheta | latitante 48enne arrestato dai carabinieri a Roma

‘Ndrangheta - 16 anni di carcere a Rocco Barbaro : boss di Platì - gestiva un bar in centro a Milano. Era latitante fino al 2017 : Sedici anni di carcere a Rocco Barbaro. L’esponente del clan Barbaro-Papalia di Platì, 53 anni, ritenuto il reggente della “lombarda” (la struttura di vertice della ‘ndrangheta in Lombardia) è stato condannato per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni dal Tribunale di Milano. Secondo i giudici dell’ottava sezione penale, ‘U sparitu (così chiamato per la sua latitanza durata due anni) gestiva, ...