NBA – Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio | ecco quando potrebbe tornare

(Di domenica 21 ottobre 2018)al: il cestista dei Thunderper la sfida contro i Kings di domenica notte Inizio di stagione complicato per gli Oklahoma City Thunder che si sono torvate ad affrontare Warriors e Clippers nelle prime due uscite di regular season rimediando, entrambe le volte, due sconfitte. OKC ha dovuto fare a meno dinelle prime giornate, fuori per infortunio. Il playmaker dei Thunder si è sottoposto a settembre ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al ginocchio che gli ha impedito di svolgere anche il training camp con i compagni. Secondo ESPN però, il periodo di attesa sarebbe finalmente finito.è stato dichiarato idoneo all’attività sportiva dallo staff medico dei Thunder eessere in campo già per la sfida contro i Kings di domenica notte.L'articolo NBA –...