Nba – Pazzesca rissa in Lakers-Houston | pugno in faccia di Rondo a Chris Paul | scoppia il

(Di domenica 21 ottobre 2018) Al termine della gara,colpisce con undando il via ad una clamorosain cui interviene anche Ingram Unain pieno stile far west, arrivata nel corso degli ultimi minuti del match tra Los Angeles. Protagonisti, con quest’ultimo colpito al volto da unsferrato dal giocatore giallo-viola. Da lì si scatena il caos, con Ingram che interviene e colpisce a sua volta il giocatore dei Rockets, portato via a forza da LeBron James. Lo Staples Center diventa una bolgia, la tensione si taglia a fette e gli arbitri si ritrovano attoniti davanti a questa scena. Una volta ristabilita la calma, arriva l’espulsione per i tre giocatori coinvolti, che subiranno senza dubbio anche conseguenze dal punto di vista disciplinare.told our broadcast crew this all started because Rajonspit in his face. ...