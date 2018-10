NBA | i Lakers di LeBron perdono ancora | contro Houston finisce in rissa

NBA - a ispirare i Los Angeles Lakers ci pensa Kendrick Lamar : Per questo non deve sorprendere che i Los Angeles Lakers abbiano pensato di coinvolgere quello che in questo momento è con ogni probabilità l'artista rap più famoso del mondo, il losangeleno doc ...

NBA – LeBron James non si scoraggia : “sconfitta Lakers? La chimica arriverà - ci vuole tempo” : Nonostante la sconfitta nella gara d’esordio, LeBron James spende delle belle parole per i Los Angeles Lakers: il ‘Re’ crede che la chimica di squadra arriverà nelle prossime gare Inizia con una sconfitta l’esperienza di LeBron James con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il ‘Re’ ha provato a trascinare il suo nuovo team alla vittoria, ma ad uscire vincitori dal Moda Center di Portland sono stati i ...

NBA - LeBron James - i suoi Lakers e i fiocchi d'avena : "Ci vuole tempo e pazienza" : Si mettono i fiocchi d'avena in una tazza. Si versa del latte. Si mescola. Voilà , non serve altro, la colazione è pronta in un attimo. Perché invece l'amalgama funzioni in campo, tra LeBron James e i ...

Basket - NBA : Portland rovina il debutto di LeBron con i Lakers - ok Miami e Philadelphia : WASHINGTON - E' amara la 'prima' di LeBron James con i Los Angeles Lakers. Il 'Prescelto' ci prova in tutti i modi a far felice la franchigia californiana con i suoi 26 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, ...

NBA – Paul George svela : “ecco perchè non sono diventato un giocatore dei Lakers” : Paul George doveva trasferirsi a Los Angeles, ma ha deciso di firmare nuovamente con OKC: lo stesso PG svela il motivo che non l’ha portato a firmare con i Lakers Nel corso della passata stagione, i Los Angeles Lakers avevano preparato il terreno per un doppio colpo nell’attuale free agency. I losangelini aveva liberato abbastanza spazio salariale per assicurarsi due free agent di livello assoluto, che rispondevano al nome di ...

NBA - LeBron ai Lakers debutta con sconfitta a Portland : Roma non è stata costruita in un giorno. E il nuovo impero Lakers di LeBron James non si costruisce in una partita. Il re debutta con una sconfitta a Portland, piegato 128-119 dai Blazers, trascinati ...

NBA 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Bulls - Miami espugna Washington : Portland stende i Lakers : I Lakers di LeBron James costretti ad arrendersi contro i Portland Blazers, vittorie invece per Philadelphia e Miami Amara sconfitta per i Los Angeles Lakers al cospetto dei Portland Trade Blazers, usciti vincitori dal confronto grazie ad una splendida condotta di gara. Una prestazione sopra le righe quella di Lillard e compagni, capaci di irretire gli avversari e portare a casa un importante successo. Sorridono anche Philadelphia e Miami, ...

NBA – Il sogno di Rajon Rondo : “voglio essere il primo a vincere un anello con Celtics e Lakers” : Rajon Rondo è davvero carico in vista dell’inizio della regular season: il playmaker dei Lakers pronto a vincere l’anello, firmando una storica accoppiata di trofei fra Boston e Los Angeles La regular season NBA è ormai alle porte e Rajon Rondo, neo playmaker dei Los Angeles Lakers, si approccia con fiducia al nuovo campionato che sta per iniziare. Il regista arrivato, da svincolato, dopo un’esperiena ai Pelicans, ha in ...

NBA al via : inizia l'era di LeBron James ai Lakers : Allen, morto a 65 anni per la recidiva di un linfoma che aveva già sconfitto nel 2009, aveva una grande passione per lo sport, che andava oltre il basket: era anche proprietario della squadra di ...

Basket - riparte l'NBA : Lakers tra i favoriti grazie a Lebron : Possibili avversari, il detentore del titolo James Harden , a 5,00, e l'esuberante Anthony Davis , 'sono il più forte giocatore del mondo', ha appena dichiarato, dato a 7,50. Quanto ai giovani è ...

NBA 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...