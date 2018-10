NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora sconfitti - riscatto Houston. Successi per Toronto - Boston e Philadelphia : Dieci partite nella notte NBA. ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione. LeBron ...

NBA 2019 - Gallinari scrive 26 per battere Oklahoma City - Jerebko salva Golden State - i Raptors battono i Celtics : Siamo solo alla quarta notte di NBA della stagione, e già non mancano gli argomenti di cui parlare: la supersfida a Est tra Toronto Raptors e Boston Celtics, l’ottima prestazione di Danilo Gallinari, il non facile successo dei Golden State Warriors. Partiamo proprio dai Campioni NBA, che hanno vissuto un finale tiratissimo per avere ragione degli Utah Jazz, capaci di piazzare un secondo quarto da 47 punti realizzati, ma non di trasformare ...

NBA 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

NBA Primetime Game in Europa – Ecco tutti i numeri pazzeschi per la stagione 2018-2019 : numeri straordinari per NBA Primetime Game in Europa: 42 partite nel weekend per la stagione 2018-2019 con NBA Saturdays e NBA Sundays La regular season NBA 2018-19 presenterà la cifra record di 42 partite in Primetime in Europa come parte dell’iniziativa della lega “NBA Saturdays and NBA Sundays weekend Primetime”. Per il terzo anno consecutivo, NBA 2K tornerà come presenting partner dell’NBA Sundays, con la prima partita dell’NBA Sundays ...

NBA 2019 : Houston cade a sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride Belinelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

NBA 2018-2019 - i risultati di martedì 16 ottobre. Aprono bene Golden State Warriors e Boston Celtics - battuti Thunder e 76ers : Sono due le partite che hanno aperto la stagione NBA 2018-2019: i Boston Celtics hanno ricevuto i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors, nuovamente protagonisti della cerimonia di consegna degli anelli di campioni NBA, hanno ospitato gli Oklahoma City Thunder. Nel primo dei due incontri della notte i Celtics hanno chiarito fin da subito che, quest’anno, con loro non si scherza. Lentamente, ma inesorabilmente, gli uomini di ...

NBA 2018-2019 in tv - il calendario e gli orari delle partite trasmesse da Sky : Uno dei momenti più attesi dell’autunno: scatta la regular season dell’NBA 2018-2019, da stanotte, con i primi incontri, un calendario lunghissimo di partite spettacolari che porteranno ovviamente ai play-off. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari delle partite trasmesse da Sky Sport (quelle al momento in programmazione). Notte tra martedì 16-mercoledì 17 ottobre Ore 2 Boston Celtics-Philadelphia ...

Norwegian nominata presenting partner dell’NBA London Game 2019 : Norwegian è stata nominata presenting partner dell’NBA London Game 2019: il prossimo 17 gennaio, all’02 Arena, si affronteranno Washington Wizards e New York Knicks La National Basketball Association (NBA) e Norwegian hanno annunciato oggi una partnership che vede la pluripremiata compagnia aerea nominata come presenting partner dell’NBA London Game 2019. La partita di regular-season vedrà gli Washington Wizards e i New York ...

NBA 2018-2019 – La preview delle squadre della Western Conference : i pronostici di SportFair : NBA 2018-2019, tutto pronto per il via della nuova stagione che si prevede essere molto interessante: ecco i pronostici della Western Conference La stagione NBA sta per iniziare. Questa notte il via ufficiale all’annata, con 29 franchigie pronte ad andare alla rincorsa degli Warriors, logici favoriti anche in questo nuovo anno che si appresta a cominciare. In questa preview ci occupiamo della Western Conference, di certo molto ricca ...

NBA 2018-2019 – La preview delle squadre della Eastern Conference : i pronostici di SportFair : La Regular Season NBA 2018-2019 è ormai alle porte e noi di SportFair abbiamo provato a stilare una prewiev della squadre della Eastern Conference con relativi pronostici Finalmente ci siamo! Il momento più atteso da ogni appassionato di basket è ormai alle porte: la Regular Season NBA 2018-2019 sta per iniziare. Noi di SportFair abbiamo provato a stilare una preview di entrambe le Conference, con i relativi pronostici, per analizzare ...

NBA 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season e play-off | Orari | Come vederla in tv : Il countdown è terminato, la nuova stagione NBA sta per cominciare. La caccia ai Golden State Warriors è appena all’inizio, con tanti elementi d’interesse in più per la ricerca dell’anello: gli stessi Warriors rafforzatisi con DeMarcus Cousins (che però deve ancora rientrare dall’infortunio), LeBron James ai Los Angeles Lakers, lo scambio Leonard-DeRozan tra Spurs e Raptors, Tony Parker agli Hornets dopo 17 anni di Spurs ...

