Napoli | spara al vecchio datore di lavoro e lo ferisce | arrestato

Napoli - sparatoria in piazza Trieste e Trento : arrestato il pistolero folle : Nell'ambito di contrasti per lo spaccio di droga nel cuore di Napoli ha tentato di uccidere un rivale armato di due pistole nella centralissima piazza Trieste e Trento, a pochi passi da piazza...

Napoli - sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...

Sparatoria Napoli/ Ultime notizie - 13enne sopravvissuto a un agguato a un centro scommesse : Un tredicenne è stato colpito durante un raid contro un centro scommesse Eurobet. Gli uomini volevano colpire un noto personaggio del clan del quartiere(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 00:48:00 GMT)

Napoli - sparatoria nella notte : gambizzato parcheggiatore abusivo : Un pregiudicato di 41 anni - Giuseppe Caturano, di Ponticelli, - è stato ferito a colpi di pistola nella notte al Mercato. L'uomo che fa il parcheggiatore abusivo nella zona è stato avvicinato alle 2 ...

Napoli - moto in fuga : la polizia spara in aria - rivolta dei residenti a Ponticelli : La polizia spara due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio per tentare di bloccare la fuga di una persona a bordo di una moto che non si era fermata all'alt e la gente del quartiere scende in ...

Napoli - nuova stesa a San Giovanni : la camorra spara in strada tra la gente : San Giovanni a Teduccio si risveglia con i colpi di pistola della camorra. Ore 7,45, via Sorrento: un commando armato fa fuoco all'altezza del civico 33 esplodendo in aria dieci colpi. A...

Napoli - litiga con la madre e spara due colpi di pistola in strada - denunciato 47enne : È stato identificato l'uomo che, intorno alle 22 di ieri, ha esploso due colpi di arma da fuoco in via Miano, angolo via Regina Margherita, a Secondigliano. Si tratta di un napoletano di 47 anni, già ...