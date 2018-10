Napoli | notte di controlli nella movida | sequestri e multe per migliaia di euro

Napoli - terrore nella notte : esplode un'auto al Rione Luzzatti : Forte esplosione nel cuore della notte al Rione Luzzatti a Gianturco. A saltare in aria un'automobile posizionata proprio davanti a un cancello pedonale in piazza Coppola. I testimoni - svegliati dal ...

Napoli - tensione nella notte al supermarket del 'pezzotto' : Resiste anche nelle ore notturne il mercato del 'pezzotto' a Corso Novara. A documentarlo il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio, nel corso dell'ennesima lite con i commercianti dell'...

Napoli - maxi blitz nella notte : sgominata la piazza di spaccio della Vanella Grassi : I carabinieri della Compagnia Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea a carico di 12 ...

Napoli - 22enne accoltellato nella notte al rione Sanità : 'Volevano rapinarmi' : È stato accoltellato ripetutamente in varie parti del corpo, il 22 napoletano ora ricoverato all'ospedale Cardarelli. Il giovane è stato ferito intorno alle 22.30 di ieri mentre si trovava in via ...

Napoli - scacco al clan dei tre fratelli : maxi blitz nella notte - 14 arresti : A Napoli e in diversi comuni della provincia i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale...

Giallo nella notte a Napoli : 21enne muore accoltellato al cuore : Giallo nella notte a Napoli. Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all'ospedale Cardarelli con una ferita da coltello...

Napoli - colpi di pistola contro una casa nella notte : ferito innocente in camera da letto : Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un...

Napoli : Milik - notte quasi perfetta : ANSA, Napoli, 4 OTT - "notte quasi perfetta". Questa la frase postata su social network da Arek Milik accanto a una foto dei festeggiamenti in campo con i compagni di squadra per la vittoria contro il ...

Napoli - Milik : rapina con pistola in faccia - via il Rolex/ Ultime notizie - il polacco “Notte quasi perfetta" : Napoli, Milik rapinato: pistola in faccia per il Rolex. Ultime notizie, serata choc per il centravanti polacco che a due passi da casa è stato avvicinato da due malviventi su uno scooter(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Napoli - Milik scherza sulla rapina : «È stata una notte quasi perfetta» : Non ha fatto gol in campo, ma è stato comunque al centro di mille attenzioni in campo e fuori. Prima aiutando il Napoli contro il Liverpool in una serata da ricordare, poi protagonista suo...