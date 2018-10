Napoli | adesso la missione Parigi | perché il sogno non è impossibile

Il Napoli si conferma da scudetto in un campionato che non è mai stato chiuso : intensità - bel gioco e talento - la Juventus adesso ha paura : Il sabato di Serie A ha regalato emozioni e spettacolo, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica e per lo scudetto. Nel match delle 18 in campo la Juventus contro il Genoa, brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri che non è andata oltre il pareggio contro gli uomini di Juric, non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Ancora una volta i bianconeri si confermano brutti, come ormai succede da ...

Napoli da sogno a Udine : 3-0 e adesso la Juventus è a - 4 : Un Napoli efficace e pratico batte 3-0 l'Udinese alla Dacia Arena e continua a inseguire la Juve. Ora gli azzurri sono a - 4 dai bianconeri. Le reti di Fabàn nel primo tempo, di Mertens...

Il segreto del Napoli? Un super Insigne - adesso anche goleador : E’ Insigne il vero trascinatore del Napoli di Ancelotti. Il giocatore napoletano è ormai arrivato alla maturità massima: da quest’anno, oltre ad essere un grande uomo assist, si è contraddistinto anche per i goal segnati, alcuni pregevoli vedi quello con il Sassuolo all’incrocio dei palo. Nel tridente napoletano è lui l’unico insostituibile. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Napoli - consigliere DemA aggredito con mazza da baseball : 'Non ho visto l'aggressore. Adesso ho paura' : Maurizio Molinaro, consigliere di DemA della Decima Municipalità di Napoli, Fuorigrotta-Bagnoli, è stato vittima ieri sera di una violenta aggressione a colpi di mazza da baseball nell'androne del ...

Napoli - adesso nulla è impossibile : perché è la vittoria di Ancelotti : Insigne. All'ultimo respiro. Il Napoli batte il Liverpool e vola al primo posto nel girone Champions. Sembrava impossibile, invece è bellissimo il miracolo di gioco e...

Il Napoli fa emozionare - la squadra di Ancelotti non molla mai : primo posto del girone - adesso con coraggio contro il Psg [VIDEO] : E’ un Napoli grandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Il Napoli ha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata ...

De Laurentiis al vetriolo contro Sarri : “adesso sì che il Napoli funziona!” : Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non vanno più d’amore e d’accordo, in casa Napoli adesso si respira aria nuova con Ancelotti Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si sono lasciati nel migliore dei modi. Questo era ben noto, ma oggi il patron del Napoli ha voluto mandare un altro messaggio al tecnico attualmente al Chelsea: “C’è una gestione diversa della rosa? Diciamo che c’è una gestione della ...

Napoli - dominare non basta : adesso serve il fattore San Paolo : Ancelotti l'ha giocata per vincere, si è capito dalle scelte (nessuna rivoluzione, una sola novità rappresentata dall'impiego di Ruiz al posto di Hamsik) e dall'approccio...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : 'adesso non giocano sempre gli stessi' : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli ' Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall'inizio. ...

Napoli - ferita nella stesa mentre era affacciata al balcone : «E adesso ho paura di tornare a casa» : «Ho visto la morte con gli occhi. Ringrazio Dio perché oggi mi sento una miracolata. Per ora non voglio tornare a casa, a Forcella». All'uscita dall'ospedale Loreto Mare,...

Napoli nel caos - il monito di Cosenza : «Adesso serve la politica - M5S aiuti la città» : Napoli sporca, abbandonata, senza trasporti efficienti. Una città indebolita dall'assenza di leadership e da una classe politica ormai marginale che favoriscono un'anarchia collettiva...

