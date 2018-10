MotoGp – Tutti i numeri e i record di Marquez campione del Mondo

MotoGp - Marquez è campione del mondo : tutti i suoi record : Lo spagnolo della Honda ha vinto il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi conquistando matematicamente il titolo...

MotoGp Giappone - tutti in piedi per Marc Marquez : è campione del mondo - caduta nel finale di Dovizioso [FOTO] : 1/31 AFP/LaPresse ...

MotoGp - Viñales sorride : “abbiamo confermato i progressi di Buriram - siamo competitivi in tutti i settori” : Il pilota spagnolo ha commentato le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Motegi, esprimendo la sua soddisfazione per il comportamento della Yamaha Giornata positiva per Maverick Viñales a Motegi, la Yamaha ha confermato anche in Giappone i progressi di Buriram, rimanendo ancorata alle posizioni di vertice. Una notizia davvero esaltante per il pilota spagnolo, felice di tornare a dimostrare di essere competitivo in sella alla ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi : sessione condizionata dalla pioggia - Pedrosa davanti a tutti [FOTO] : La pioggia condiziona notevolmente la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, in testa chiude Daniel Pedrosa davanti a Redding e Petrucci Una seconda sessione di prove libere davvero anomala quella andata in scena a Motegi, la pioggia condiziona i lavori in pista riducendo drasticamente i giri dei piloti. In testa chiude Daniel Pedrosa, che fa segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi. Un ottimo 1:48.136 ...

MotoGp - GP Thailandia. Dovizioso-Marquez - 4° incrocio pericoloso : tutti i sorpassi precedenti VIDEO : In realtà siamo costretti a correggere il campione del mondo della Honda. Si tratta della quarta volta . Proviamo a fare un ripasso della storia di questa rivalità, fatta di incroci pericolosi all'...

MotoGp - Dovizioso spiazza tutti : “vedere Marquez esultare in quel modo è una soddisfazione…” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo il Gp della Thailandia, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua prestazione Sorpasso al cardiopalma con vittoria finale per Marc Marquez che, negli ultimi metri del Gp di Thailandia, supera con la sua Honda la Ducati di Andrea Dovizioso conquistando la vittoria sul tracciato di Buriram. Terzo posto per un sorprendente Maverick Vinales, riuscito a tenere dietro l’altra Yamaha di Valentino ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi lo insegue da vicino : Marc Marquez guida il gruppo della MotoGP al termine del warm-up del GP della Thailandia 2018, quindicesima prova del Mondiale della classe regina. Lo spagnolo ha confermato il grande feeling con la pista asiatica, in sella alla propria Honda, siglando il crono di 1’30″863, inanellando una serie di giri molto veloci sul passo dell’1’31” molto basso e gestendo sapientemente il degrado delle gomme. Con una coppia di ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Thailandia : che trio in testa! Dovizioso davanti a tutti : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp4 del Gp della Thailandia: bene Rossi e Marquez E’ appena terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. I piloti della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito Chang di Buriram, per curare gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche. Il più veloce è stato un super Andrea Dovizioso, che si conferma in splendida forma sulla pista thailandese. Alle ...

MotoGp - Marquez non si accontenta : “set-up buono - ma siamo tutti molto vicini. Lorenzo? Strana caduta” : Il pilota della Honda ha commentato il venerdì di libere in Thailandia, soffermandosi anche sulla caduta di Jorge Lorenzo nelle FP2 Paura per Jorge Lorenzo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Thailandia di MotoGp. Alla curva 3 del circuito di Buriram, il maiorchino è stato sbalzato dalla sua Ducati per cause ancora da accertare, sbattendo violentemente sull’asfalto. AFP/LaPresse Trasportato via in barella al centro ...

Un ottobre ricco di sport – Le fasi clou dei Mondiali di F1 e MotoGp - ma non solo : tutti gli eventi sportivi del mese : Un ottobre da non perdere: tutti gli appuntamenti sportivi del mese Terminati i Mondiali di pallavolo maschile, a prendersi la scena adesso sono le donne del Volley, impegnate nella rassegna iridata in Giappone. Ad ottobre, quando ormai le temperature iniziano ad abbassarsi e l’estate inizia ad essere solo un malinconico ricordo, ci pensa lo sport a rincuorare tutti, con tantissimi importanti appuntamenti. Ciclismo, calcio, motori e ...

Calendario MotoGp 2019 | Date | Programma | Tutti i 19 Gran Premi : Parliamo ancora di Calendario provvisorio ma il darsi in pista del Motomondiale 2019 non dovrebbe variare. Si inizierà ufficialmente dai test di Valencia, seguiti da altre prove nel corso del mese di novembre e vivrà la sua consueta pausa invernale da dicembre a gennaio compresi. Nel 2019 si riprenderà come di consueto in Malesia. Dal 1° febbraio i team si cimenteranno sull’asfalto asiatico per effettuare le prime prove ufficiali della ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «È un risultato importante per tutti» : ROMA - Finalmente un weekend positivo per l'Aprilia, che ha centrato il migliore risultato della stagione con il sesto posto finale di Aleix Espargaró, che non nasconde tutta la propria soddisfazione: ...

MotoGp – Iannone - l’errore di Marquez e le qualifiche in stile Moto3 : “siamo tutti abbastanza intelligenti” : Andrea Iannone sempre sincero e diretto: le parole del campione di Vasto dopo il quinto posto nelle qualifiche del Gp di Aragon Positiva seconda fila per Andrea Iannone al Gp di Aragon: il campione di Vasto ha chiuso le qualifiche della gara spagnola al quinto posto, alle spalle di Crutchlow e davanti a Dani Pedrosa. Il pilota Suzuki si è detto soddisfatto del suo weekend ad Aragon, ma adesso bisogna fare attenzione alla domenica di gara e ...