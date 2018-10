MotoGp – Scelto il sostituto di Lorenzo in Australia | ecco il pilota che correrà al posto

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) Alvaro Bautista sostituirà Jorgenel prossimo round del Motomondiale, ilspagnolo è infortunato e non ci sarà neanche inJorge, a causa della caduta rimediata durante le Fp3 in Thailandia, ha dovuto rinunciare alla gara a Buriram ed anche a quella in Giappone. La frattura al polso sinistro, dopo il pazzesco high side sulla pista thailandese, non è migliorata a distanza di una settimana e ilspagnolo dovrà dare forfait anche in. Al suoin sella alla Ducati, però questa volta ci sarà un suo, al contrario di quanto successo negli ultimi due appuntamenti del Motomondiale. La scuderia di Borgo Panigale hadi sostituire il maiorchiono con Alvaro Bautista. Ilha espresso tutta la sua gratitudine a riguardo sui social. “Voglio ringraziare il team Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar e tutto il suo staff, ...