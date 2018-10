MotoGP | Pagelle GP Giappone 2018 | Marc Marquez ottiene la laurea | Crutchlow | Rins e Rossi

oasport

: LE PAGELLE DEL #JAPANGP DI #MOTOGP: #Marquez si laurea, buone prove di #Crutchlow e #Rins, #Rossi soffre ma chiude… - OA_Sport : LE PAGELLE DEL #JAPANGP DI #MOTOGP: #Marquez si laurea, buone prove di #Crutchlow e #Rins, #Rossi soffre ma chiude… - notizieoggi_com : MotoGp, Thailandia: Marquez da 10, Valentino infinito. Le pagelle- -

(Di domenica 21 ottobre 2018) E così, come ampiamente previsto,sicampione del mondo anche in questo. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare ledi questa gara, con un sicuro promosso a pieni voti.GP(HONDA) – VOTO: 10 e lode. Non ci sono più parole. Lo spagnolo vince anche il GP dele lo fa da grande campione. Nelle prime fasi gestisce, quindi attacca e non lascia scampo a Dovizioso. Conclude nella maniera migliore una stagione letteralmente dominata, con 8 vittorie su 16 gare condite da 4 secondi posti ed un solo terzo. Quinto ...