MotoGp Motegi | Dovizioso | «Mai pensato di vincere titolo»

MotoGp – Crutchlow secondo a Motegi - Willow guarda la gara appena sveglia : il dolce VIDEO della figlia di Cal : Willow guarda appena sveglia il Gp di Giappone: la figlia di Cal Crutchlow si gusta in tv la gara di MotoGp e fa una dichiarazione d’amore al suo papà Cal Crutchlow è stato impegnato in questo weekend in Giappone, dove si è svolto il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il pilota inglese si è piazzato sul secondo gradino del podio, rimanendo dietro solo a Marc Marquez, vincitore a Motegi del suo settimo titolo ...

MotoGp Motegi - Marquez : «Ho colto l'occasione - mi dispiace per Dovizioso» : Motegi - 'Mi sento davvero bene, anche perché dopo Aragon iniziavo già ad assaporare il titolo e immaginavo potesse essere così. Ho colto l'occasione giusta, mi sono preparato al meglio sono riuscito ...

MotoGp – ‘Level7’ - Marquez campione del Mondo a Motegi : festeggiamenti in stile videogame per Marc [VIDEO] : festeggiamenti in stile videogame per Marc Marquez a Motegi: ‘Level7’ raggiunto per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del Mondo per la settima volta: un traguardo incredibile per lo spagnolo della Honda che a soli 25 anni mette le mani sul suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, e lo fa nella casa del suo team dopo una gara impeccabile, aiutato dalla caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine ...

MotoGp – Marquez su di giri - Crutchlow fiero e Rins obiettivo : le prime impressioni del neo campione del mondo e dei suoi colleghi a Motegi : Marquez parla per la prima volta da campione del mondo per la settima volta, Crutchlow e Rins lo seguono sul podio: le prime impressioni dei piloti più veloci in Giappone Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia don Dovizioso, che sul ...

MotoGp Motegi Rossi resta perplesso : "Siamo tornati indietro" : La Yamaha non trova una sua dimensione. Nemmeno le qualifiche del GP del Giappone, a Motegi, hanno sciolto i dubbi sui reali progressi della M1, visto che la prima delle moto di Iwata è seconda con ...