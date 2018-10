MotoGp – Marquez raggiunge Doohan | il tweet dell’ex campione

MotoGp - Marquez è campione del mondo. Dovi cade - Rossi quarto : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la terza volta consecutiva, vincendo il Gran premio del Giappone disputato sulla pista di Motegi. Lo spagnolo della Honda ha approfittato della caduta al penultimo giro di ...

MotoGp – Dovizioso fissa il prossimo obiettivo e pregusta la nuova sfida con Marquez : “già non vedo l’ora” : Le prime impressioni di Dovizioso dopo la vittoria del settimo titolo mondiale di Marc Marquez: Andrea commenta la sua caduta a Motegi Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp Motegi - Marquez : «Ho colto l'occasione - mi dispiace per Dovizioso» : Motegi - 'Mi sento davvero bene, anche perché dopo Aragon iniziavo già ad assaporare il titolo e immaginavo potesse essere così. Ho colto l'occasione giusta, mi sono preparato al meglio sono riuscito ...

MotoGp : Marquez - storia di un campione : MOTEGI - E dire che la gara più importante della sua vita l'aveva persa. 'Però quel pomeriggio è cominciato tutto', ricorda Marc Marquez. 'Avevo 9 anni: la pista di Manresa, un paesino catalano. Una ...

MotoGp - Marquez vince a Motegi ed è campione del mondo 2018 : Motegi - A 2 giri dal termine Dovizioso perde il controllo della sua Ducati. Cade, rotola nell'erba. E' finita. Marquez lo sa, scuote la testa per la felicità mentre il suo team manager Alberto Puig ...

MotoGp – Che festa a Cervera per Marquez - tifosi impazziti nella città d’origine di Marc dopo la vittoria mondiale [VIDEO] : Marc Marquez vince il settimo titolo mondiale a Motegi, il pilota spagnolo festeggiato a distanza nella sua città d’origine Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp - GP Giappone. Marc Marquez vince il settimo Mondiale : numeri e record del pilota Honda : Dal round successivo ha preso la leadership del Mondiale senza più lasciarla; - 7 : gli anni consecutivi in cui il campione del mondo della top class è spagnolo. Eguagliata la sequenza record di ...