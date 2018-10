MotoGp | Marquez campione del mondo

MotoGp - Marquez vince a Motegi ed è campione del mondo 2018 : Motegi - A 2 giri dal termine Dovizioso perde il controllo della sua Ducati. Cade, rotola nell'erba. E' finita. Marquez lo sa, scuote la testa per la felicità mentre il suo team manager Alberto Puig ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGp - Giappone : Marquez vince e si laurea campione del mondo : Marc Marquez ha compiuto l'ennesimo capolavoro di questa stagione e della sua carriera. Al fuoriclasse spagnolo serviva una vittoria nel gran premio del Giappone per laurearsi campione del mondo e questa puntualmente è arrivata al termine di una gara tirata. Il 25enne sette volte campione iridato ha deciso di mettere la sua moto davanti a quella di Andrea Dovizioso a quattro giri dalla conclusione con Dovizioso che a meno di due tornate dalla ...

MotoGp – ‘Level7’ - Marquez campione del Mondo a Motegi : festeggiamenti in stile videogame per Marc [VIDEO] : festeggiamenti in stile videogame per Marc Marquez a Motegi: ‘Level7’ raggiunto per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del Mondo per la settima volta: un traguardo incredibile per lo spagnolo della Honda che a soli 25 anni mette le mani sul suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, e lo fa nella casa del suo team dopo una gara impeccabile, aiutato dalla caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine ...

